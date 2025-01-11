棒棒堂聞鬼鬼生女 王子祝賀笑喊不是我的！

朵拉（左起）、王子、小煜、小杰、威廉、敖犬、阿緯泰國體驗猛男桌邊服務。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子錄製《來吧！哪裡怕》，最新一集播出他們在泰國曼谷拍MV《夏日初體驗2.0》，由敖犬掌鏡成品即將公開，敖犬也發下豪語表示：「如果（點閱）破百萬，我們就再拍下一支！」

而「鬼鬼」吳映潔昨傳出懷孕喜訊，過去曾與鬼鬼傳過緋聞的王子聽聞喜訊則與其餘5名成員拍影片恭喜鬼鬼，還不忘幽默調侃：「（小孩）不是我的喔！」

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鬼鬼昨宣布懷孕並順利產子，不過「生父之謎」瞬間成為討論焦點，王子隨即拍影片祝賀，幾人也稱讚鬼鬼的孕肚照很漂亮，王子更不忘強調孩子不是他的，身後的成員們也立刻接梗連忙搖頭直呼：「也不是我的喔」。

六棒近期合體錄製《來吧！哪裡怕》還特別到泰國拍攝，成員們抵達泰國夜市時，便有穿著肚兜的猛男失控衝出迎接，威廉興奮地大喊：「有18禁的感覺了！」其中威廉更穿上猛男制服熱舞，場面相當失控又爆笑。

而6人親自企畫製作的MV《夏日初體驗2.0》即將公開，他們甚至細心還原早期的「玉米鬚頭」髮型，為的就是帶給粉絲最有誠意的製作，敖犬也表示：「希望這次MV帶來六棒真的回來了的真實感。」

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