車珠英變身《元敬》王后 林知衍「惡女相惜」應援

車珠英在《元敬》中飾演女主角元敬王后，古裝扮相令人眼睛一亮。（愛奇藝國際版提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕車珠英因演出《黑暗榮耀》中的「惡女空姐」打開知名度，她首度升格女主角，在古裝歷史劇《元敬》中詮釋元敬王后的人生旅程，沒想到第一集就與李賢旭上演大尺度裸露床戲，首集開出4.9%的收視率，第2集則上升至5.4%，持續看漲。

車珠英表示，元敬王后過著難以用言語形容的炙熱人生，是個充滿魅力的角色，加上她一直很想嘗試古裝歷史劇，找不到拒絕演出的理由。

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林知衍（左）與車珠英一起拍攝《黑暗榮耀》，因此成為好朋友。（翻攝自IG）

首次當上古裝劇女主角，曾與她一起拍攝《黑暗榮耀》的宋慧喬、林知衍送上咖啡車打氣，宋慧喬以過來人身分給了她很多建議，林知衍則是守在電視機前，並在IG發限動寫下「元敬王后」，為她宣傳造勢，暖心應援讓她感動不已。

以反派形象走紅的車珠英私下超寵粉，不但自掏腰包請粉絲吃點心，在得知粉絲跑到郊區的片場探班後，竟親自叫計程車，目送他們回家，與戲中惡女形象差很大。《元敬》每週二在愛奇藝國際版一次更新2集。

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