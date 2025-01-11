（男男愛‧最虐CP）致敬《春光乍洩》 《我們愛過一次》性張力湍流

電影《我們愛過一次》致敬王家衛《春光乍洩》，描述一段無法長久但偉大的愛情。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《我們愛過一次》被譽為「年度最浪漫酷兒愛情」，講述一個在身體與心靈之間糾纏的男男愛情故事。導演馬賽歐凱坦諾透露拍攝該片受王家衛電影《春光乍洩》啟發，希望致敬一段「無法長久但偉大的愛情」，探索男人間愛恨曲折的慾望關係。

該片由巴西、法國、荷蘭聯合拍攝，劇情敘述一個18歲男孩和大他24歲男人之間，宛若父子般、夥伴般的酷兒愛情；並藉由兩個不同世代的男人，穿越了巴西聖保羅的色情電影院、三溫暖等男同志經常流連的場景，一探男性的情感、身體與權力關係，以及充滿慾望和渴求的男男愛。

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男主角里卡多特奧多羅以該片勇奪第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎，電影更獲許多國際媒體熱烈迴響，除獲讚「親密且敏感」，法國《解放報》更讚賞該片「性張力湍流大銀幕」，目前以橫掃各國際同志影展最佳影片等26座大獎。《我們愛過一次》將於2月14日在台上映。

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