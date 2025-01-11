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娛樂 最新消息

（女女戀‧最甜CP）MilkLove炫腹秀美腿訪台 親切問候︰吃飯了嗎

Love（左）與Milk不畏低溫抵台，揮手向台粉打招呼。（記者朱沛雄攝）Love（左）與Milk不畏低溫抵台，揮手向台粉打招呼。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠、朱沛雄／桃園報導〕泰劇《世界傾斜23.5度》的「最甜CP」MilkLove將在今天下午4點於新莊Zepp New Taipei舉行粉絲見面會，兩人昨天中午抵台吸引數百人到場接機，而台粉們再次展現高水準的接機秩序，未發生任何推擠衝突，讓MilkLove全程都面帶笑容。

台粉自製布條、旗幟迎接MilkLove的到來。（記者朱沛雄攝）台粉自製布條、旗幟迎接MilkLove的到來。（記者朱沛雄攝）

MilkLove不畏低溫，一個穿短裙露美腿、另一個穿露肚裝現身桃園機場，兩人親和力十足，記者先以「三碗豬腳」（你好）問候，MilkLove則貼心用中文詢問：「你好，你吃飯了嗎？」讓記者忍不住笑出聲，回應：「吃了吃了！」給人留下好印象。

台粉為迎接MilkLove來台，特別準備自製的粉色旗幟以及布條，見到兩人步入桃園機場入境大廳，立刻掀起尖叫聲，MilkLove也親切的向台粉揮手打招呼，露出超甜的燦笑，心情看起來相當好。

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