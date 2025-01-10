柯佳嬿淡定40不惑 曝坤達懂得安太座

李沐（左起）、柯佳嬿、詹懷雲分享過年招財方式。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后柯佳嬿今滿40歲，她昨出席品牌活動，透露老公坤達因所屬的男團「Energy」從耶誕節就開始忙著接尾牙場，她只能跟朋友吃飯慶生，好在坤達懂「生存之道」，早就送上柯佳嬿喜歡的玩偶周邊商品，加上過年會包大紅包「安太座」，讓她笑呵呵，她提到自己能體諒夫妻倆工作性質，「他也不是故意的，所以我很習慣節日不一定一起過。」

面對不惑之年，柯佳嬿保持一貫淡定，她認為許多女生到了30歲都有年齡焦慮，她反倒沒感覺，「我的30歲到40歲這段時間，有點經濟能力，更瞭解自己，能夠去過自己要的生活。」她指出40歲是另一個新階段，趁著身體健康之際，她要開始把握時間思考接下來想做什麼。

請繼續往下閱讀...

此外，農曆年將至，柯佳嬿過年的巧思則是塗紅色指甲油，「新春期間和親朋好友常有機會上牌桌，洗牌、摸牌的時候，看著自己的手就感覺運勢會很旺。」李沐羨慕直呼：「我們家規定不能打牌。」

而詹懷雲去年因《影后》爆紅，今年也會有2齣電影上檔，被問到給家人的紅包是否更大包？柯佳嬿先以「柯式幽默」搶答：「可以先在紅包裡塞一個紙盒，就變很大包，內容物不變。」詹懷雲則笑說：「我還在努力，希望一年會比一年大包。」是否會穿紅內褲打麻將？他大方答：「有啊，其實我平常也會穿紅色內褲。」讓柯佳嬿在旁聽聞瞪大眼。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法