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娛樂 最新消息

李炳輝樂天迎新年 感恩康康 許常德定期關照

許仙姬（前排左起）、林沖、藍如潔、李炳輝、楊懷民、石中玉、文香和憶如，紀麗如（後排左起）、紀寶如和司馬玉嬌，一同出席台灣優質生命協會舉辦的歲末送暖餐會。（記者潘少棠攝）許仙姬（前排左起）、林沖、藍如潔、李炳輝、楊懷民、石中玉、文香和憶如，紀麗如（後排左起）、紀寶如和司馬玉嬌，一同出席台灣優質生命協會舉辦的歲末送暖餐會。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕李炳輝昨與藍如潔、林沖等人出席台灣優質生命協會所舉辦的「2025愛在一起歲末送暖餐會」，透露老婆雅惠日前才剛出院，不過醫藥費沒有太大的問題，因為許常德和康康會定期關照他們夫妻倆並給予經濟上的資助，也開心表示蕭敬騰今年有再邀請他唱尾牙。

歷經中風的李炳輝平時生活由老婆雅惠打理，不過雅惠近日因摔倒骨折而住院10多天，好在目前慢慢康復中，只要定期回診追蹤。

紀寶如對於李炳輝的樂天相當欣慰，覺得這種「老老照顧」難能可貴，也提及許常德和康康時常關心李炳輝，提供他經濟上的資助或是演出機會。

藍如潔去年10月被一位騎機車的外送員撞倒，左側鎖骨不幸骨折，動刀後鎖骨也裝了鋼釘固定，還留下超過10公分的疤痕。除了醫藥費，這場車禍也讓藍如潔工作停擺好一段時間，雖然女兒有向對方索賠30萬，但對方不願意。

林沖則說前陣子本來要去日本拍個人回憶錄，但在整理行李時不慎摔跤導致大腿骨骨折，目前就是在家練習慢慢走路，等待傷口復原。

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