邱軍撞死人肇逃遭押 經紀唱片公司切割解約

邱軍遭羈押禁見後，經紀公司、唱片公司聲明將研議解約。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕唱紅《運轉人生》的邱軍涉嫌於去年底駕車撞上路旁的2名排班司機，還肇事逃逸，其中一名被撞司機在搶救7日後因傷重不治，基隆地院前晚裁定邱軍羈押禁見2個月，他的經紀公司金星文創也火速發出3點聲明，表示將立即與律師及其他合約方研議和邱軍解約。

邱軍（中）因涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，前晚遭地院裁定羈押禁見。（記者林嘉東攝）

邱軍撞到兩位排班司機後，還照常參與除夕特別節目錄影、跨年活動等，已掀起網友怒火，金星文創也在聲明中強調，「邱軍對公司隱瞞此事，繼續登台演出，所為已違反合約，本公司將立即與律師及其他合約方研議與邱軍解約。 」

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金星文創表示，是透過新聞媒體報導才知悉此事，「第一時間即要求邱軍誠實面對、負起責任，務求配合檢警釐清事實，悉交由司法機關秉公處理。」

他的唱片公司索尼音樂也在社群聲明：「我們對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍，也尊重經紀公司決定與藝人研擬解約。」

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