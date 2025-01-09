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娛樂 最新消息

戲紅是非多！中國電商狠撈《魷魚2》山寨財 韓學者痛斥

《魷魚遊戲2》締造收看佳績，第三季也成為戲迷關注話題。（Nexflix提供）《魷魚遊戲2》締造收看佳績，第三季也成為戲迷關注話題。（Nexflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲2》延續首季觀看熱潮，據Netflix統計，新年首週觀看總時長達4.1億小時再創紀錄，怎料近日卻傳出中國電商看準商機，非法販售《魷魚遊戲》周邊大賺山寨財，除惹怒網友，連韓國大學教授也發文痛斥此現象。

《韓聯社》報導，韓國誠信女子大學教授徐坰德（音譯）發文稱，多家中國電商平台非法銷售《魷魚遊戲2》周邊產品，擅自使用演員照片，侵犯肖像權，喊話中國電商平台應立即停止銷售「山寨周邊」。

中國充斥《魷魚遊戲2》山寨周邊，流通到電商平台販售。（翻攝自X）中國充斥《魷魚遊戲2》山寨周邊，流通到電商平台販售。（翻攝自X）

據查，在Temu、全球速賣通等網站上出現《魷魚遊戲》小卡、毛巾、抱枕等周邊商品，皆為中國電商非法取用演員照片所製作，讓不知情的粉絲信以為真。

《魷魚遊戲2》上線後風波不斷，演員朴成焄因誤傳AV版《魷魚遊戲》封面照爆爭議，時隔9天昨親自道歉，認了是失誤，正深刻反省中；另外，飾演朝鮮士兵「姜霞」的朴圭瑛上傳花絮照，卻意外曝光「單親爸爸」暨248號參賽者李陣郁也是「粉紅衛兵」一員，事後她火速將照片刪除，仍引起網友熱議。

朴圭瑛（前）因上傳《魷魚遊戲3》花絮照，意外曝光李陣郁隱藏角色。（翻攝自X）朴圭瑛（前）因上傳《魷魚遊戲3》花絮照，意外曝光李陣郁隱藏角色。（翻攝自X）

劇情方面，第二季中姜河那透露父親是越戰老兵，劇中角色朴正倍大讚「了不起」，遭越南網友指出「美化越戰」，此事鬧上越南當局正審查和評估是否違反當地電影法。

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