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許富凱農村抓魚頻唸經 王彩樺日本狂買吉伊卡哇

許富凱農村抓魚頻唸經 王彩樺日本狂買吉伊卡哇許富凱（左起）、林美秀、王彩樺和庭庭日前飛到日本進行農村文化交流。
（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林美秀日前與許富凱、王彩樺、「庭庭」黃于庭跟著《瓜田冠軍的誕生》到日本埼玉縣本庄市交流農村文化，昨在記者會上透露這趟出差有老公「愛相隨」，對方不僅化身導遊策劃一趟公路旅行，還掌鏡幫她拍攝新專輯裡第六支歌曲的MV。

許富凱體驗農村生活印象最深刻的事情就是硬著頭皮抓魚，「我本身不敢吃魚，在抓魚時內心一直唸經，最後大家在烤魚時，我才忍不住跑到旁邊吐。」被問到之前合作對象邱軍涉嫌撞死人肇逃事件，許富凱面有難色表示兩人並沒有私交，「我們不太認識，他只是我的後輩，見到面會寒暄而已。」

王彩樺在這趟出差前，先飛到新宿拿已下訂的名牌包，隨後在櫃上看到不同款式後又再下訂，甚至連水壺提袋也一起帶，驚人的消費力讓一旁的女兒庭庭直搖頭。不僅如此，原本就帶兩個行李箱飛日本的王彩樺，錄影結束又請工作人員再買兩個登機箱，只為買近期超夯的吉伊卡哇周邊商品，包括聯名錢包、襪子等，總共買了超過100樣。

庭庭被問到今年過年是否會包紅包給媽媽？王彩樺緩頰說因為女兒們都還在讀書，所以至今還沒有包過，庭庭也試圖帶開話題說：「之後再看啦！」

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