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BLACKPINK Jisoo挑戰喪屍喜劇 導演大讚不二人選

朴正民（左）、Jisoo為喪屍喜劇《新烏托邦》合體宣傳，展現絕佳默契。（翻攝自X）朴正民（左）、Jisoo為喪屍喜劇《新烏托邦》合體宣傳，展現絕佳默契。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Jisoo繼韓劇《雪降花》後，相隔4年演出喪屍喜劇《新烏托邦》（又譯：流感）；該劇昨在首爾宣傳，Jisoo說：「對喪屍感到好奇，主角英珠也很有吸引力，加上有尹成賢導演和朴正民加入，讓我毫不猶豫決定演出。」

對於斜槓戲劇演出，Jisoo表示為了讓BLACKPINK成員們感到驕傲，希望這部戲能獲得好成績，還說「拍攝期間，只要其他人solo獲得好成績，工作人員也來跟我說恭喜，讓我覺得和成員們就像真的家人一樣」。

導演尹成賢坦言自己本來就是Jisoo的粉絲，「看她參與許多YouTube影片，她的幽默感讓我覺得有趣，再來就是英珠（角色名）需要一點怪異」，大讚Jisoo是不二人選。

飾演Jisoo男友的朴正民在記者會瞬間變「迷弟」，他自招家裡擺了BLACKPINK的簽名CD，「上面寫道『正民歐巴今後也拜託了』，讓我想加倍努力」，更說能和Jisoo一起演戲非常榮幸。

該劇昨公開全新預告，劇情描述Jisoo和朴正民剛決定分手，卻面臨喪屍病毒席捲城市，兩人一心想和對方見面，繼而引發許多幽默刺激的驚險場面。《新烏托邦》預計2月7日在Prime Video上架。

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