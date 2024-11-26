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Taiwan No.1掀熱潮 戲數台灣棒球電影

《後勁：王建民》感動許多球迷。（牽猴子整合行銷提供）《後勁：王建民》感動許多球迷。（牽猴子整合行銷提供）

記者廖俐惠／專題報導

潘傑楷（左）曾經以舊名「潘彥廷」客串《KANO》（右），青澀模樣在網路上瘋傳。（翻攝自統一獅臉書、Disney+）潘傑楷（左）曾經以舊名「潘彥廷」客串《KANO》（右），青澀模樣在網路上瘋傳。（翻攝自統一獅臉書、Disney+）

台灣在世界12強棒球賽奪下冠軍，再度掀起全台棒球熱潮，台灣人對棒球的熱愛，從多部棒球題材電影即可窺見，像是《KANO》、《九降風》等等，還有以王建民為主題的熱血紀錄片《後勁：王建民》，今年上映的《餘燼》也以電視播放洋基隊投手王建民上場的畫面，作為電影時空背景的交代，可見棒球對台灣人的重要性。

Taiwan No.1掀熱潮 戲數台灣棒球電影曹佑寧（前排左）主演《KANO》打開知名度，更成為他進軍演藝圈的契機。
（金馬執委會提供）

2014年上映的《KANO》，由馬志翔執導、魏德聖監製，講述嘉義農林棒球隊打進甲子園決賽的傳奇故事，全台票房達3.4億。男主角阿基拉由時任棒球國手曹佑寧主演，讓他一舉成名，進而踏入演藝圈。隨著12強賽事進行，有網友發現國手潘傑楷曾客串《KANO》，導演馬志翔證實，當時原本希望潘傑楷擔任主要演員，但因為潘傑楷想專注棒球本業而婉拒，不過馬志翔因為太喜歡潘傑楷，最終改邀他客串南一中王牌角色。

由林書宇執導的青春校園電影《九降風》在2008年上映，鳳小岳、王柏傑及張捷在片中為球隊應援，甚至因不滿判決而朝球場亂丟物品、怒罵裁判，展現瘋狂球迷的真實面貌，電影也提及時報鷹假球案，勾起觀眾對於職棒低潮期的傷痛。

此次12強的「隱形功臣」牛棚教練王建民是永遠的「台灣之光」，2018年上映的傳記電影《後勁：王建民》不是記錄他在洋基的豐功偉業，而是講述王建民如何克服傷勢、努力重返大聯盟的勵志故事，讓人一窺沉默王牌背後的血與淚，在電影院感動許多球迷。

儘管棒球在台灣受歡迎，相關電影的票房表現卻未必理想，《KANO》雖然開出3.4億票房，但光是成本就要3億，6億票房才能回本。澎恰恰曾經執導電影《球愛天堂》，砸下5000萬僅獲得1600萬票房，導致他負債累累，棒球電影的不確定性，讓熱愛棒球的創作者面臨挑戰。

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