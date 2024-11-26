（男神劈腿變世紀渣男）51歲鄭雨盛未婚當爸 小16歲辣模文佳菲曬娃

文佳菲公開3月時秘密生子，引發網友熱議。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神鄭雨盛捲入感情風暴，51歲的他和小16歲辣模文佳菲結識兩年，近日文佳菲在IG公開3月生下男嬰，孩子生父竟然是鄭雨盛，不過兩人並未結婚，加上鄭雨盛另有緋聞和圈外女友，處理感情方式遭韓國網友怒批是「世紀渣男」。

鄭雨盛驚爆未婚生子，對感情處理的態度遭韓網怒批很不恰當。（達志影像）

韓媒報導，鄭雨盛和文佳菲兩年前在聚會上認識，之後密切聯繫，去年6月文佳菲懷孕，卻傳出鄭雨盛不肯結婚，只想給予金援，甚至去做親子鑑定才決定「當爸」，雙方產生矛盾；直到近日文佳菲在IG公開小孩出生，鄭雨盛才透過公司證實是孩子的親生父親，表示正就孩子扶養方式進行討論，會善盡養育責任。

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新聞爆出後，韓國網友直言「鄭雨盛想善盡養育責任，但不想被婚姻綁住，很不負責」、「孩子就是私生子身分，有夠莫名其妙」，輿論幾乎一面倒認為鄭雨盛行為太渣。

文佳菲是模特兒出身，近年幾乎在社群上神隱。（達志影像）

韓媒《Ten Asia》昨獨家踢爆，鄭雨盛除了曾和《機智醫生生活》申鉉彬傳緋聞，還有一名穩交1年的圈外女友，另有爆料文指出一名已婚會計師和鄭雨盛愛情長跑10年，兩人大談不倫戀；對於種種爆料，公司表示︰「藝人私生活無法確認。」據報導，鄭雨盛的圈外女友得知他和文佳菲有兒子後，感到非常震驚。

另有韓媒起底文佳菲是土生土長的韓國人，曾到美國留學，2018年在首爾時裝週出道當模特兒，曾在節目上大方素顏教化妝，獲粉絲大讚漂亮，但近年幾乎不碰社群，外界猜測正是懷孕期，且密切與鄭雨盛來往。

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