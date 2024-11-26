晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（男神劈腿變世紀渣男）51歲鄭雨盛未婚當爸 小16歲辣模文佳菲曬娃

文佳菲公開3月時秘密生子，引發網友熱議。（翻攝自IG）文佳菲公開3月時秘密生子，引發網友熱議。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神鄭雨盛捲入感情風暴，51歲的他和小16歲辣模文佳菲結識兩年，近日文佳菲在IG公開3月生下男嬰，孩子生父竟然是鄭雨盛，不過兩人並未結婚，加上鄭雨盛另有緋聞和圈外女友，處理感情方式遭韓國網友怒批是「世紀渣男」。

鄭雨盛驚爆未婚生子，對感情處理的態度遭韓網怒批很不恰當。（達志影像）鄭雨盛驚爆未婚生子，對感情處理的態度遭韓網怒批很不恰當。（達志影像）

韓媒報導，鄭雨盛和文佳菲兩年前在聚會上認識，之後密切聯繫，去年6月文佳菲懷孕，卻傳出鄭雨盛不肯結婚，只想給予金援，甚至去做親子鑑定才決定「當爸」，雙方產生矛盾；直到近日文佳菲在IG公開小孩出生，鄭雨盛才透過公司證實是孩子的親生父親，表示正就孩子扶養方式進行討論，會善盡養育責任。

新聞爆出後，韓國網友直言「鄭雨盛想善盡養育責任，但不想被婚姻綁住，很不負責」、「孩子就是私生子身分，有夠莫名其妙」，輿論幾乎一面倒認為鄭雨盛行為太渣。

文佳菲是模特兒出身，近年幾乎在社群上神隱。（達志影像）文佳菲是模特兒出身，近年幾乎在社群上神隱。（達志影像）

韓媒《Ten Asia》昨獨家踢爆，鄭雨盛除了曾和《機智醫生生活》申鉉彬傳緋聞，還有一名穩交1年的圈外女友，另有爆料文指出一名已婚會計師和鄭雨盛愛情長跑10年，兩人大談不倫戀；對於種種爆料，公司表示︰「藝人私生活無法確認。」據報導，鄭雨盛的圈外女友得知他和文佳菲有兒子後，感到非常震驚。

另有韓媒起底文佳菲是土生土長的韓國人，曾到美國留學，2018年在首爾時裝週出道當模特兒，曾在節目上大方素顏教化妝，獲粉絲大讚漂亮，但近年幾乎不碰社群，外界猜測正是懷孕期，且密切與鄭雨盛來往。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中