周湯豪一上台像運動員 自評母子感情君子之交

周湯豪演唱會結束，最想吃甜點犒賞自己。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周湯豪前晚在小巨蛋完成「REALIVE（R2）特仕版」演唱會，由於當晚剛好是台灣隊在東京贏得世界12強棒球賽冠軍重要時刻，他笑說連控台的導演組也在看轉播，並透過耳機即時告訴他分數，對於腳扭傷仍賣力唱跳，他覺得自己的表演模式也有點像運動員。

周湯豪秀出左腳扭傷腳踝穿戴的護具。（記者王文麟攝）

慶功受訪時，周湯豪說：「我覺得自己是腎上腺素上來就會欲罷不能，而且意志力很強的人，只要一站上舞台什麼都會OK的！我表現的方式就像運動員，台上的爽感遠超過疼痛。」

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前晚周湯豪揪媽媽比莉當嘉賓，母子合唱《什麼都不必說》，比莉直誇兒子棒好驕傲，周湯豪說：「我覺得她替我驕傲，單純是因我是她兒子，我們一路走來不輕鬆，風風雨雨，只有在台上母子可以真情流露。」

周湯豪也解析他和媽媽的關係，「我們都很『剛』，溝通和情感像君子之交，一起同台很好。」媽媽向他邀歌，他坦言為媽媽寫歌更有壓力。

首場周湯豪抱起3歲小粉絲，問小男孩知道他是誰嗎？男孩說：「爸爸。」引爆全場大笑，周湯豪說媽媽不會對他催婚、催生，「我覺得自己還是個小孩。」

完成演出，周湯豪最想吃甜點犒賞自己，並提到：「我生活沒有別的樂趣，吃就是我的出口。」

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