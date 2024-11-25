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娛樂 最新消息

王若琳摘金感動鬼界保佑 張榕容落馬自糗獲金鬼獎

陳虹任（左起）、王若琳寫下《鬼才出道》獲頒最佳原創電影歌曲獎，右為導演徐漢強。 （牽猴子提供）陳虹任（左起）、王若琳寫下《鬼才出道》獲頒最佳原創電影歌曲獎，右為導演徐漢強。 （牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕導演徐漢強執導的《鬼才之道》拿下金馬61最佳美術設計、造型設計等5獎，是本屆大贏家；王若琳、陳虹任為本片寫下《鬼才出道》獲頒最佳原創電影歌曲獎，王若琳感動說，這首歌能和電影搭配是「鬼界的保佑」。

王若琳表示後製編曲時選了加快的版本，導演聽到後發現和結尾劇情很搭，最後定案，王若琳說：「我自己聽得也起雞皮疙瘩，看3次電影每次都哭。」

張榕容以「過氣鬼后」凱薩琳角逐女配角失利，自糗已獲金鬼獎。（牽猴子提供）張榕容以「過氣鬼后」凱薩琳角逐女配角失利，自糗已獲金鬼獎。（牽猴子提供）

張榕容以「過氣鬼后」凱薩琳角逐女配角失利，敗給強敵《小雁與吳愛麗》楊貴媚，張榕容表示《鬼才之道》獲得5項大獎已讓團隊非常開心，搞笑說：「沒拿金馬獎沒關係，我已經獲得『金鬼獎』啦！」

提到本屆抱回多項大獎，徐漢強說，「《鬼才》對我來說是一部非常特別的片子，它凝聚很多我預料之外的感情，不管困擾也好、焦慮也好，都在這部片全部一次炸開來。」

此外，金馬執委會執行長聞天祥提及評選內幕，透露《鬼才》在「最佳視覺效果」是唯一獲評審團全數16票通過的項目，用心程度有目共睹。

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