《金馬61-最佳男女配角》楊貴媚不客氣馭馬 施名帥樂喊金馬獎是我的

施名帥（左）和楊貴媚開心拿下最佳男女配角獎。（攝影新聞組攝）

〔金馬獎採訪團／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮昨盛大舉行，最佳男女配角分別由《角頭─大橋頭》的施名帥和《小雁與吳愛麗》楊貴媚獲得。施名帥上台樂喊：「金馬獎，是我的！」楊貴媚今年才以《有生之年》受封金鐘戲后，昨天又擒馬，她幽默說道「我還沒拿金曲獎」。

施名帥以《角頭》獲得最佳男配角獎，開心不已。（攝影新聞組攝）

首度入圍就奪獎，施名帥上台時激動感謝金馬獎和評審，更謝謝所有造夢的人及所有想像力，「沒有想像力我不會站在這裡，謝謝各位前輩們引領我們這部電影」。同時感謝包括王陽明、懷秋、鄭人碩等所有《角頭》演員。

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施名帥不忘謝謝家人，還有老婆朱芷瑩，「妳在我什麼都沒有的時候就相信我的才華」，更稱她亦師亦友，陪伴他度過辛苦的日子，而在台下的朱芷瑩早已淚濕。他感性表示：「我是一個演員，也是一個造夢的人。」

施名帥形容金馬獎對每個演員來說都是非常重大的事情，得獎後最想趕快去找老婆朱芷瑩，「剛剛在台下她看著我馬上就掉眼淚，我想要好好抱抱她。」

楊貴媚在第41屆金馬獎以電影《月光下，我記得》戴上金馬后冠，暌違20年終於再奪金馬，以《小雁與吳愛麗》獲得最佳女配角。她直呼不敢相信，對手各個都是優秀的演員，「但對不起，獎就握在我手上，我不客氣了！」

她感謝導演林書宇率領的劇組團隊，相信她是「吳愛麗」的不二人選，更提到飾演女兒的夏于喬，「在戲裡面給我很強大的表演，妳內心非常強大，才造就了吳愛麗這個母親。」楊貴媚更安慰未能獲獎的曾國城，當場告白「我太愛你了」！

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