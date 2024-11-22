（人物專訪）陳語安《不愛》仍有情 與舊愛吳克群結「音 」緣

陳語安外表看來柔弱，其實是個很明白自己要什麼的直率女生。（記者潘少棠攝）

記者蕭方綺／專訪

陳語安和吳克群過去曾有5年情，分手1年多，沒想到陳語安近期的東森新戲《不愛，愛》片頭曲和數首插曲都是吳克群的歌，和前任男友的「重逢」，讓陳語安頗為意外；她提到在劇中飾演DJ，2022年底拍這齣戲時在刷碟，恰巧就有用到一首吳克群的歌，「我當時跟他提這件事，他還問我『真的假的』。」

★人生最長的戀愛 因遠距離分手

兩人是分手後不交惡的前任代表，分手後曾碰面，保持友好關係。她不吝嗇誇獎吳克群的音樂很搭《不愛，愛》的劇情，她說：「已經撇開掉兩人之前情感，單純就音樂而言，劇中的歌很好聽，我確實覺得他很有音樂才華。」但她強調製作方使用吳克群音樂是純屬巧合，並非為了宣傳話題刻意安排。

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陳語安曾在2020年拍吳克群的MV，如今5年情已逝，兩人仍是朋友。（資料照）

她戲裡被初戀男友張軒睿莫名其妙分手，戲外動痛斬5年戀情的人是她，她自我剖析：「我喜歡有人陪伴，一起看電影、一起吃飯，可以黏在同個空間。」而這段感情太多時間處於遠距離，雙方都以工作為優先，努力了很久都找不到解決方法，她說：「單純是因為『我真的累了』，才提出分手。」面對人生維持最久的一段戀愛，她忍痛喊卡。

★愛小孩忙拚事業 29歲就凍卵

陳語安是個很清楚知道自己目標是什麼的人，包括她3年前在29歲之際就已凍卵，她說：「我小時候的志願是當幼兒園老師或是保母，很愛很愛小孩，未來一定要生小孩。」她的社群平台三不五時放上和乾女兒的合照，意外散發母愛光芒，有粉絲驚訝問她：「什麼時候當媽？也藏太好！」她都會樂呵呵回說︰「我雖然是媽，但只是乾媽。」

她雖想要小孩，但不著急，因她知道自己短期內要拚工作，還不能當媽，就搶先「買了保險」，趁身體年輕，一口氣拿出16顆卵子，很早就未雨綢繆。

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