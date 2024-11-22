（現場直擊）金秀賢樂當《山寨》大王 洩愛情戲僅15％ 朴恩斌變身《狂醫魔徒》尬戲薛景求

金秀賢（左起）、曹寶兒、導演朴鉉錫一同出席韓劇《山寨人生》記者會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／新加坡報導〕2024華特迪士尼亞太內容發布會昨持續在新加坡舉行，公布大量韓國及日本原創內容，正式宣布現象級韓劇《MOVING異能》第2季已進入籌備階段；還有包括金秀賢、曹寶兒、金憓秀、鄭星一、朴恩斌、薛景求、孫錫久、金多美、鄭星一、柳承龍、梁世宗、林秀晶等韓星駕到，場面熱鬧。

一眾日韓星出席2024華特迪士尼亞太內容發布會，和米老鼠合照，場面盛大。（Disney+提供）

男神金秀賢和曹寶兒、導演朴鉉錫一同出席韓劇《山寨人生》記者會，劇中他和曹寶兒分飾山寨大王和打擊偽造品的公務員，被問到劇中愛情成分有多少，他當場喊暫停，還轉頭問導演：「我可以說嗎？」最後笑回：「大約15%。」

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金秀賢在《山寨人生》飾演山寨大王，笑說感情戲只有15%。（Disney+提供）

金秀賢提到，先前在《淚之女王》中飾演的白賢祐角色甜美且溫暖，「這次所扮演的角色比較冷靜、理智，是以生存為首要目標的人物。」他說這個題材非常有吸引力，無論是人物的生存方式，以及從上班族到商人，再到山寨之王的轉變過程，「我覺得可以很有趣的呈現出來。」

影帝薛景求（左）、朴恩斌一同出席韓劇《狂醫魔徒》記者會，分享拍攝趣事。（記者許世穎攝）

曾演出《非常律師禹英禑》的朴恩斌則和影帝薛景求、導演金政鉉一同出席新劇《狂醫魔徒》記者會，劇中她飾演飽受折磨的神經外科醫師，與薛景求飾演的指導前輩爆發衝突之後，發現自己被棄置一旁，因此開始執行非法手術。

朴恩斌透露自己一直想演醫生，「最重要的是能與薛景求前輩一起演戲，讓我感到非常安心。」同樣首度飾演外科醫師的薛景求則說第一次拍攝手術場景時很困難，「因為我的手比較大而且粗壯，所以拿著鑷子做細微的動作很難。」朴恩彬則笑說：「我的手指很細長，所以我沒有使用替身！」更忍不住說：「當時我也在想，這樣能放進畫面裡嗎？」但很高興可以自己完成拍攝。

柳承龍現身記者會相當會比愛心，無論正面背面都不放過機會。（記者許世穎攝）

先前在《MOVING異能》精彩演出的柳承龍也出席新劇《下流大盜》記者會，被讚是劇組的搞笑擔當，他更不斷對在場媒體及粉絲比愛心，大展親和力。

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