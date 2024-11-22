〈人物專訪〉何妙祺鎖定吳君如 陳慶嘉拉下臉求人

《我談的那場戀愛》導演何妙祺（左）與監製陳慶嘉師徒感情好，受訪時互開彼此玩笑。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

香港新銳導演何妙祺以首部執導電影《我談的那場戀愛》入圍金馬最佳新導演，擔任監製的是香港資深編導陳慶嘉，兩人以師徒相稱，陳慶嘉第一次拉下臉求人，就是為了幫何妙祺請到吳君如演女主角。

陳慶嘉香港資深編導 慧眼獨具相中周慧敏

陳慶嘉是香港資深編劇、導演，曾經與古天樂、劉青雲等人合作過，他慧眼獨具，當年在香港電台發現一位長相出色的美女在接電話，讓他忍不住抱怨：「整個香港電台瞎了嗎！」最後決定開一個節目給她，這位美女就是周慧敏。

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至於為何與何妙祺合作，陳慶嘉稱當年電影《內衣少女》找來設計出身的何妙祺合作，他發現何妙祺一整天都不說話的特質，恰巧適合擔任編劇，「編劇不說話、多去想，不說就把它變成文字。」陳慶嘉稱讚何妙祺很穩定，願意花很多時間去打磨一個主題，兩人也很有默契，不是每件事都要詳細討論，「她很獨立，像小說作家，她可以自己處理。」

吳君如得知《我》片預算拮据，仗義先演出再收酬勞，也因此片精湛演技角逐本屆金馬女主角獎。 （甲上娛樂提供）

何妙祺不用社群 為角色體驗網交

《我談的那場戀愛》是何妙祺執導筒處女作，她表示一生只有一次當新導演的機會，雖然經費不足，但還是想要任性一次，被詐騙的暈船女醫生「余笑琴」一角非吳君如不可，陳慶嘉笑說，他只能拉下臉拜託吳君如。

所幸吳君如看完劇本後的隔天，表達對這部電影的興趣，且她很有義氣，願意先演再收酬勞，促成這次合作。而何妙祺為了揣摩「余笑琴」一角，竟然真的去體驗交友軟體，但戲外的她自爆連臉書、IG都不用，她與陳慶嘉都喜歡觀察別人，而不是把自己的故事寫進電影。

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