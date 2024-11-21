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娛樂 最新消息

炎亞綸重唱飛輪海經典歌 生日趴哽咽哭了

炎亞綸昨天舉辦生日會，選唱飛輪海經典曲掀回憶殺。（晴空鳥提供）炎亞綸昨天舉辦生日會，選唱飛輪海經典曲掀回憶殺。（晴空鳥提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸昨天生日，在Zepp New Taipei舉辦千人生日音樂會，這是他繼前年在北流演出後，時隔730天再度與粉絲共度生日的特別時刻，安排高達5首「飛輪海」經典歌曲，包括《出神入化》、《動脈》、《一個人流浪》等，引發滿滿回憶殺。

炎亞綸坦言，這次會選唱「飛輪海」的歌曲，是因為太久沒唱了，加上粉絲多次敲碗，所以就重新編曲。他也特別提到《一個人流浪》對他的意義很深，感性地說：「每個人來到這個世界都是一個人來，一個人走，這首歌像是一種人生的體悟。」不禁唱到哽咽掉淚。

此外，他分享前天生日前夕在社群發的文章有點小情緒，因為收到私訊得知有粉絲罹癌過世，難過沒能跟她再說句話或為她加油，生日會上特別提醒粉絲注意身體健康，一位粉絲被抽上台也透露之前身體不好，炎亞綸不捨給她抱抱，「妳要開心、好好吃飯。」另外在抽粉絲便利貼環節，還有粉絲許願想要看他結婚，氣氛格外溫馨。

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