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娛樂 最新消息

〈分手情侶同日報喜〉納豆沖繩求婚依依許願生3子 林千又甜曬鑽戒

納豆（左）向女友依依求婚成功，兩人開心曬戒指。（TVBS提供）納豆（左）向女友依依求婚成功，兩人開心曬戒指。（TVBS提供）

林千又甜曬鑽戒 情定亞裔美國人

林千又宣布被求婚喜訊，開心曬鑽戒。（翻攝自IG）林千又宣布被求婚喜訊，開心曬鑽戒。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人納豆與依依愛情長跑8年，納豆昨錄製TVBS《食尚玩家2天1夜go》時，在沖繩海邊向依依浪漫求婚，感性表示：「我的命是妳幫我撿回來的」；巧得是昔日曾與納豆有段情的林千又也在同天宣布喜訊、接受圈外男友求婚，甜蜜曬出婚戒照。

納豆（左二）在曾子余（左）、梁舒涵（右）的見證下，向依依求婚。（TVBS提供）納豆（左二）在曾子余（左）、梁舒涵（右）的見證下，向依依求婚。（TVBS提供）

納豆前年腦出血中風，演藝事業一度停擺，期間全靠女友依依不離不棄地貼心照顧，納豆昨在沖繩錄製節目，在搭檔曾子余、梁舒涵見證下向依依求婚，納豆浪漫表示：「11/20是『依依愛妳』的日子。」他也說：「不管妳今天答案是什麼，我都會用剩下的所有來照顧妳、陪伴妳和愛著妳。」感性告白讓女方噴淚、點頭答應，兩人許願未來能生3個孩子，納豆經紀人也透露婚禮希望能在明年舉辦。

而納豆在2015年時曾認愛女星林千又，不過隔年隨即以「生活習慣不一樣」為由宣布分手，林千又今年2月曾控訴被富商前男友施暴，感情生活受到關注，如今事隔9個月後，她昨在社群曬出無名指被套牢的照片，感性告白另一半：「謝謝他讓我找到平靜的港口，他很尊重我，也給我很多自由，讓我知道兩人是平等的，愛情會逝去，但婚姻是找到一個可以和你一起生活的人。」

據悉男方是亞裔美國人，雙方是透過林千又在美國的妹妹認識的，林千又相當保護戀情，並未公開另一半正臉照，透露婚禮預計辦在南法。

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