朱智勛《照明商店》合作朴寶英 沒對手戲喊遺憾

韓劇《照明商店》編劇姜草（左起）、朱智勛、朴寶英、導演金熙元一同出席新加坡記者會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕超自然懸疑韓劇《照明商店》昨在2024華特迪士尼亞太內容發布會上舉行記者會，導演金熙元、編劇姜草和男女主角朱智勛、朴寶英一同出席，朱智勛在劇中飾演照明商店的主人，和飾演有瀕死經歷護士的朴寶英根本沒機會同框飆戲，讓兩人直呼可惜。

朱智勛在《照明商店》飾演照明商店主人，每天24小時從不熄燈，迎接來店的神秘客人。（Disney+ 提供）

該劇由《MOVING異能》原作兼編劇姜草執筆，朱智勛表示從學生時代就是他的粉絲，對於能夠參與該劇演出感到相當榮幸，與朴寶英沒對手戲雖然有些遺憾，但他和其他演員非常有默契，「拍攝過程中，很放鬆地融入劇情與角色中。」朴寶英則說本來很期待能和朱智勛一起演戲，對沒辦法達成感到有點可惜，「希望未來有機會再合作。」

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演而優則導的金熙元大讚兩人都是非常出色的演員，編劇姜草表示，原作漫畫是他13年前創作的，「導演和演員們以立體的方式呈現了漫畫中無法表現的內容，原作轉化成影像後，讓我更加滿意，比原作看起來更加豐富。」《照明商店》將於12月4日在Disney+獨家上線，首播一次公開前4集。

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