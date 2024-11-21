蔡淑臻認愛年下男 陳明真傳身體抱恙

蔡淑臻昨認愛姊弟戀。

（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、傅茗渝／台北報導〕金鐘戲后蔡淑臻近日被拍到和身高185公分的年下男甜蜜約會，174公分的她一度跳上男方的背，完全是熱戀期情侶互動模樣，她的經紀公司伊林昨代為回應「兩人是正在交往中的朋友」，大方認愛；另58歲陳明真近來復出接戲，相關宣傳卻不見人影，昨驚傳她爆瘦，被目擊多次進出台北榮總，經紀人澄清她健康無虞。

蔡淑臻和李沛旭分手4年，前任李沛旭已結婚兩年，49歲的蔡淑臻終於在昨天公開新戀情，去年她透過朋友介紹認識一位小她一輪、身高185公分的男士，對方高大身形讓她很有安全感，雙方數度單獨約會，如今戀情確認，因男方是圈外人，蔡淑臻擔心會影響對方的工作跟生活，因此非常保護這段關係。

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近來復出拍戲的陳明真驚傳多次進出台北榮總。

（資料照，記者潘少棠攝）

此外，陳明真傳身體抱恙，多次進出醫院，加上本月演出舞台劇《原諒別人就是善待自己》體態消瘦許多，健康狀況令人憂心。詢問經紀人有關陳明真赴北榮看診一事，對方僅說：「沒有吧！」並表示陳明真正在讀研究所，加上孩子自學，心思多半放在家庭，「不用擔心，她現在身體狀況是好的，沒問題。」

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