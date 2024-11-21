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娛樂 最新消息

棒棒堂合體復出 CEO阿緯唯一變帥

棒棒堂暌違15年合體錄製實境節目，昨曬出宣傳海報。（TVBS提供）棒棒堂暌違15年合體錄製實境節目，昨曬出宣傳海報。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lollipop棒棒堂」由敖犬、阿緯、威廉、小煜、小杰及王子組成，團體暌違15年合體，錄製TVBS實境節目《來吧！哪裡怕》將在12月7日晚上8點播出；6棒慎重看待此次重聚，昨現身泰國拍攝，成員們紛紛在社群曬出宣傳海報霸氣宣告「我們回來了」！

日前棒棒堂合體拍攝主視覺海報，被問到哪位成員狀態最好？小煜忍不住讚嘆起近年經營餐飲事業成功的「CEO」阿緯，「他坐辦公室的人，竟然還有腹肌耶！」威廉打趣表示：「說句公道話，阿緯是我們當中唯一變帥的，因為他以前的天花板比較高（意指離帥比較遠），進步空間較大。」成員們相愛相殺的互動，讓拍攝現場充滿笑聲。

解散15年後6人首次集體回歸錄影，威廉感動說，沒想到時隔多年、彼此互動依然很搞笑，問到節目合宿會想與誰同住？王子秒回：「我覺得1人1間，最後一集再一起睡，不然很怕錄不到最後一集。」許多粉絲期待看到6棒唱跳演出，小杰賣關子說：「過了15年，新的棒棒堂會呈現什麼樣的表演很值得期待，說不定主唱或領舞會換人喔！」

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