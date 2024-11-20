唐治平思母不外顯 單身太寂寞想找伴

唐治平（左）上節目談母親離世心情。

（JET綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕唐治平的母親於今年6月逝世，先前曾因遲遲未出面認屍而引起熱論，本週他擔任JET綜合台《命運好好玩》來賓，在節目上分享母親離世後的心路歷程，坦言自己不輕易在他人面前表現情緒，在認屍過程中因為看到母親的遺體腫脹，外貌改變，直覺認為「不像」，他回憶道：「第一次看到遺體的時候，我覺得那根本不是我媽媽，我當下真的無法接受！」

唐治平當時因遲遲未認屍曾被批評「不孝」，他強調一切都有依司法程序進行，並且已經妥善處理，他無奈表示：「我怎麼可能不認自己最愛的母親？媒體編的那些故事，真的讓我哭笑不得。」他也說自己不輕易顯露悲傷，提到父親去世時，直到一年後他才第一次哭出來，「我這個人情感內斂，但不代表我不在乎，我想念我的母親，只是不想在外人面前展現。」

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唐治平透露目前他最想先談場戀愛，「以前真的不想結婚，但單身太久，其實滿寂寞的，現在很想找個伴，是真的。」而命理老師也大膽預言明年機會很大，讓他對未來戀情充滿期待。

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