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李宗盛新加坡重現傷痕 難得同框林憶蓮

李宗盛到新加坡巡演，獻唱許多經典歌曲，也分享創作故事。（相信音樂提供）李宗盛到新加坡巡演，獻唱許多經典歌曲，也分享創作故事。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕李宗盛寫過無數流行金曲，當然也包括他寫給前妻林憶蓮的多首代表作，上週末他到新加坡室內體育館舉辦「有歌之年」演唱會，近萬個座位座無虛席，他在歌單中增加了新曲目，特別選唱過去為林憶蓮創作的《傷痕》，讓全場歌迷好驚喜。

李宗盛獻唱為前妻林憶蓮所寫的《傷痕》，兩人難得再次「同框」。（翻攝自相信音樂影片）李宗盛獻唱為前妻林憶蓮所寫的《傷痕》，兩人難得再次「同框」。（翻攝自相信音樂影片）

相隔10年再返獅城開唱，李宗盛2.0版的「有歌之年」除了舞台升級，服裝也換新，他選唱前妻林憶蓮的《傷痕》，也是這套巡演中未曾在其他城市唱過的歌曲。

李宗盛談到，1995年寫的《傷痕》，是首百萬暢銷曲，當他開口唱這首歌時，台上螢幕也出現林憶蓮當年拍的MV畫面，兩人離婚20年後，難得再次「同框」，歌迷都很驚喜。

唱著《飄洋過海來看你》、《夢醒時分》等寫給其他歌手的經典曲，李宗盛謙虛說：「我就是寫歌的人，這些原唱都唱得比我好」，但台下有男歌迷大喊：「我就是來看你的！」全場響起熱烈掌聲。

另外李宗盛演唱《愛如潮水》前，賣關子說這首歌和新加坡相當有淵源，還開玩笑說：「其他歌你們都可以不會唱，但這首歌由我們新加坡傑出的作曲家黎沸揮寫的歌，你們要會唱！」

李宗盛回憶過去擔任滾石唱片副總時飛到新加坡，一聽到黎沸揮的歌就覺得旋律不錯，腦中直覺想到「會HIT」，於是他親自填詞，《愛如潮水》也成為張信哲的招牌曲。

演唱《你像個孩子》時，李宗盛說：「『李宗盛情歌』最開端的歌就是這首歌。」另外唱《山丘》時，他感性談到：「我就是寫歌的人，所以當我漸漸老了，我想把老去的過程、不安、膽怯、害怕都寫進歌裡。」

結束新加坡演出，李宗盛12月將飛往北美多倫多、拉斯維加斯和紐約巡演。

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