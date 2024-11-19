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娛樂 最新消息

嚴藝文虧鍾欣凌像黑鮪魚 滿意張軒睿赴日密謀慶生

張軒睿（左起）現身日本高知替嚴藝文慶生，與楊貴媚、鍾欣凌同樂。（桂田文創提供）張軒睿（左起）現身日本高知替嚴藝文慶生，與楊貴媚、鍾欣凌同樂。（桂田文創提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕張軒睿日前在《老少女奇遇記2》安排與主持群們一同挑戰高空滑索，嚴藝文形容鍾欣凌當時像一條黑鮪魚滾來滾去，但之後看到楊貴媚因為擔心鍾欣凌而一臉嚴肅，自己只好收斂一點。

節目第一集在日本高知錄製，邀請到在偶像劇《我的男孩》演出嚴藝文兒子的張軒睿當嘉賓，他身負重任要祕密為嚴藝文慶生，並自己一個人拿著gopro錄製。不過他上火車之前發生插曲，險些與姐姐們擦身而過，幸好他跟製作單位裡應外合才化險為夷，而嚴藝文在首播後的直播也特別提到此事，表示對這份生日大禮非常滿意。

有懼高症的張軒睿還特別安排高空滑索要與姐姐們一同挑戰，出發前鍾欣凌是老少女們當中害怕指數最低的一位，甚至還淡定安慰其他人，結果真正要挑戰時，卻是唯一害怕到哭的人，嚴藝文忍不住笑說：「她太像一條黑鮪魚滾過來，後來看到媚姐擔心一臉嚴肅，我只好收斂一點。」鍾欣凌也說嚴藝文的笑聲很有感染力，可以推出罐頭笑聲。

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