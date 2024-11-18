幻藍小熊活用手指舞 簽名手感佳

幻藍小熊在西門町舉辦簽票會，吸引滿滿粉絲支持。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕幻藍小熊明年1月18日將在台大體育館舉辦演唱會，昨天到西門町舉辦簽票會感謝歌迷支持，剛好也是他們成軍滿週年的日子，台上台下氣氛歡樂。

在韓國推出的出道單曲《COCOCO》點擊早已突破千萬次，幻藍小熊在MV中的手指舞意外成為簽名特訓秘招，團員笑說：「用手指反應動作找回簽名手感！」

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幻藍小熊簽票會獻唱《COCOCO》，團員也向粉絲預告：「明年的FAN CONCERT將會搶先首唱新歌，敬請期待！」前陣子他們還為了第二首新歌飛去韓國加強訓練歌舞。

11月底幻藍小熊將到高雄巨蛋擔任同公司男團選秀《SCOOL》師弟團的「出道見證人」，被問到有無對哪位選手印象深刻？毓透露選手中的帝翁有過幾面之緣，「他很會跳舞，他爸爸也是我當初學跳舞時舞蹈教室的老師。」采甄則說：「只要是同公司的師弟都支持，期望有一天可以跟他們一起跳舞！」

幻藍小熊年底將到南部迎新年，「跨年趕場跟粉絲一起倒數，那種歡樂又溫暖的氣氛很棒！」也希望明年過年可以包大紅包給爸媽。

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