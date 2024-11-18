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男星深夜被揪吃蛋糕遭禁 離婚40年上演父女大和解

伊斯麥依梅赫拉比（左）、莉莉法哈德普爾在片中互有好感，互動卻觸犯伊朗傳統禁忌。（海鵬提供）伊斯麥依梅赫拉比（左）、莉莉法哈德普爾在片中互有好感，互動卻觸犯伊朗傳統禁忌。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕80歲伊朗男星伊斯麥依梅赫拉比在電影《我最喜歡的蛋糕》飾演單身計程車司機，遇上寡居已久的女主角莉莉法哈德普爾，兩人互生好感，被女方邀約到家裡「吃蛋糕」，讓伊斯麥依決定停車跑去藥局，準備重振雄風，令觀眾會心一笑。

伊斯麥依梅赫拉比（右）與女兒阿莎分別40年後上演大和解。（海鵬提供）伊斯麥依梅赫拉比（右）與女兒阿莎分別40年後上演大和解。（海鵬提供）

《我》片連奪柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎，以年長者晚年的愛情與性慾望為主軸，獲外媒讚賞「有黃昏之愛的美妙與苦澀」，卻因劇情觸犯伊朗傳統禁忌而遭禁演。

伊斯麥依演過許多60年代膾炙人口的劇集，是伊朗家喻戶曉的老牌明星，離婚40年的他與妻女失聯，直到某次欣賞戲劇時，才發現女兒阿莎早已是當紅明星，兩人更同屬伊朗國家電視台。

伊斯麥依當年不告而別，成為女兒阿莎心中的痛，40年後父女選擇大和解，還因此登上伊朗頭條新聞。《我最喜歡的蛋糕》29日在台上映。

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