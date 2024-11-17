韓版柯景騰被誇比柯震東帥 振永害羞詞窮

振永來台Long Stay，秀中文直呼︰「好難喔！」（CAST提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓星振永來台拍攝愛情電影《那張照片裡的我們》，更趁Long Stay空檔到處趴趴走，不但去按摩、享用滷肉飯，前天還去酒廠參觀，當場製作了屬於自己的威士忌；同片演員李沐則盡地主之誼，請他大吃一頓，振永笑說︰「我知道那一餐還滿貴的。」

振永近年與台灣相當有緣，先是主演了韓版《那些年，我們一起追的女孩》，再來又演出台灣電影《那張照片裡的我們》。他飾演的角色是在台灣的韓國跆拳道教練，說中文可以帶點腔調，不過他仍十分積極練習中文，最近他與李沐才互教了「辛苦了」的中文、韓文。

請繼續往下閱讀...

原本就很喜歡台灣青春愛情電影的他，印象中的台灣電影男主角自然又青澀，笑說接到邀約時非常開心，一點都不覺得是詐騙。先前他曾與《那些年》男主角柯震東會面，兩人相談甚歡。

被問到台韓「柯景騰」的差異，振永強調不會刻意去模仿柯震東，而是演出自己的風格。不過現場記者打趣說道：「最大的差別可能是你比較帥！」讓振永十分害羞：「我不知道怎麼回答了啦，非常謝謝！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法