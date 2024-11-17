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（連線專訪）甜茶祖先《沙丘：預言》耍劍對打喊酷 皇室兄妹讀哈利王子回憶錄做功課

喬許霍斯頓（左起）、莎拉蘇菲布斯妮娜、克里斯曼森日前一同出席影集《沙丘：預言》紐約首映會。 （達志影像）喬許霍斯頓（左起）、莎拉蘇菲布斯妮娜、克里斯曼森日前一同出席影集《沙丘：預言》紐約首映會。 （達志影像）

記者許世穎／台北－紐約連線專訪

影集《沙丘：預言》找來喬許霍斯頓、莎拉蘇菲布斯妮娜、克里斯曼森詮釋皇室的年輕世代，喬許和莎拉蘇菲飾演皇室兄妹康斯坦丁與伊內茲公主，為此更參考哈利王子回憶錄《備胎》來了解皇室互動；克里斯飾演的基蘭亞崔迪則是電影中「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅之祖先，對於上演「沙丘風格」劍術訓練欲罷不能。

★背負亞崔迪家族之名 基蘭負擔沉重

克里斯形容他飾演的基蘭背負著「亞崔迪家族」之名，是相當沉重的負擔，「畢竟他的祖先是戰時英雄，但這時的亞崔迪家族遠不及電影《沙丘》中的輝煌，更像是家族起點。」

克里斯曼森在影集《沙丘：預言》飾演的基蘭亞崔迪（中），是電影版《沙丘》裡提摩西夏勒梅的祖先。（HBO提供）克里斯曼森在影集《沙丘：預言》飾演的基蘭亞崔迪（中），是電影版《沙丘》裡提摩西夏勒梅的祖先。（HBO提供）

劇中克里斯教莎拉蘇菲劍術，宛如電影中喬許布洛林與甜茶的訓練，兩人對劍術戲都直喊酷，克里斯更說拍攝過程很有趣，當看到成果特別有成就感，「拍完有點依依不捨！」莎拉蘇菲則透露特技團隊也為電影版《沙丘》設計劍術，「和他們一起工作非常棒，當我們終於拍攝出訓練多次的動作時，那真的太有趣了。」

★3人建構角色關係 激盪不少好點子

3人戲裡戲外感情都非常好，喬許表示他們彼此激盪出不少想法，「我們也參考了一些資料，比如哈利王子在《備胎》一書中提到的兄弟關係，給了我們一些靈感來理解這樣的手足互動。此外我們還研究了印度的種姓制度，然後不斷交換想法，對於角色關係的建構非常有幫助。」

克里斯說3人無論是戲裡戲外都為對方著想，「他們在宮廷裡和《沙丘》宇宙的環境中就像彼此的支柱，努力在同樣充滿壓力的成長經歷中互相支持。」《沙丘：預言》將於全新串流平台Max推出，於平台上線日11月19日正式登場。

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