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娛樂 最新消息

炎亞綸斷言飛輪海合體無望 ─ 認與汪東城心結未解 走過風波轉念想婚了

炎亞綸表態飛輪海不再合體，坦言與汪東城兩人之間的心結有關。 （三立提供）炎亞綸表態飛輪海不再合體，坦言與汪東城兩人之間的心結有關。 （三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕炎亞綸20日將舉辦生日會，不少人瘋狂敲碗能看到昔日飛輪海4帥再度合體，不過他日前錄製《小記者大明星》時表示4人不會再合體，坦言是自己和汪東城之間的心結還沒解開。

近期不少男團成員合體都能掀起回憶殺，包括前陣子剛復出的Energy和定期合體聚會的棒棒堂，不過已解散12年的飛輪海卻遲遲沒有合體，讓粉絲有些失望。而飛輪海當年解散原因至今仍眾說紛紜，炎亞綸透過這次節目說明實情，坦言是因為和汪東城之間有些觀念上的差異，加上兩人沒有共同的生活圈、沒有機會聯繫，所以也沒有機會破冰，並直接了當的說：「不會再合體了。」

至於感情狀況，炎亞綸表示和男友越來越穩定，的確有想結婚的念頭，坦言過去總認為結婚只是一張白紙的約束，不管有沒有結婚，感情都不應該受到影響，所以就算不結婚也不代表彼此不相愛；然而這些年經歷了許多衝擊，炎亞綸的想法也因此改變，「我現在會想結婚，也希望將來和另一半可以彼此照應，需要簽一些文件的時候，對方就可以簽。」

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