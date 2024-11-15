〈人物專訪〉林宇電眼勾魂 金雲招認凍未條

金雲（右）戲裡對林宇湧動愛意，戲外對他電眼攻勢凍未條。（記者潘少棠攝）

記者傅茗渝／專訪

「原子少年」金雲繳出戲劇成績單，搭檔新生代男星林宇在BL原創影集《看見愛》中擦愛火，演繹富二代與聾人看護的相愛相惜。兩人專訪過程中，眼神不時交會停留，林宇一雙小鹿眼睛電力直竄，更讓金雲直喊「凍未條」，足見於公於私都開展了好感情。

金雲（左）與林宇在BL原創影集《看見愛》中擦愛火。（大鴻藝術BIG ART提供）

金雲初生之犢就挑戰難度極高的聾人角色，去年他曾提到被韓劇《雖然是精神病但沒關係》金秀賢角色複雜的內心戲渲染，這回也算圓了夢想，「我覺得既然要挑戰就挑難度高一點，看看自己可以發揮到什麼程度。」

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林宇透露自己有本「武功祕笈」專門記錄角色觀察，眼見金雲似乎覬覦很久，他就在對方生日時送上，讓金雲直呼：「前期準備他經常拿出來翻看、做筆記，我也開始跟著他的方式，真的很有用。」他還羞曝金雲常幫忙「擦屁股」，「我們之間滿暖的，慢慢地就發展出了默契。他會注意我忘了帶東西、衣服沒整理好，還會提醒我頭髮亂了，沒有他的幫忙，我覺得我應該會出不少包。」

林宇演出逃避繼承家業的廢二代，對角色格外有感觸，「我爸媽都是老師，從小就被灌輸一個觀念『只有當老師，才是最好的選擇、是最穩定的工作』，我非常反抗這樣的想法。」他便離家出逃到英國唸書、刺青，度過一段轟轟烈烈的青春時期，後來才瞭解父母苦心，是希望給他穩定生活，長大後才可以自由地做自己真正想做的事情。

金雲也是如此，家中長輩從事醫生、老師、電子工程專業等，讓他從小被寄予厚望，不過高中後他發現自己對學術不感興趣，萌芽對演戲的熱情，去報名演員培訓課程，家人看了他的小型成果發表也決定支持，「好像還不錯，那你就去試試看吧。」上月記者發布會上，金雲奶奶親臨送花，不只金雲淚灑現場，林宇也強忍淚水，「雖然很想哭，但我忍住了，我一直無法想像如果有一天我的家人真的出現在我面前會是什麼樣子，我真的很替他開心。」

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