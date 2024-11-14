遭影視大亨控背信違約 澎恰恰經紀人：合作早破局

澎恰恰（右）捲合約糾紛遭控私下另接工作，亦被爆料跟許效舜師徒情生變。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜、林欣穎／台北報導〕澎恰恰近期到中國開直播賺錢還債，昨卻遭一名王姓影視大亨指控背信違約，雙方和第三人陳先生合資開公司，澎恰恰卻私接工作，甚至爆料他跟許效舜師徒情生變。

對此，澎恰恰經紀人透過臉書說明實情，稱合作未開始啟動大家就已經解散，即使王先生有再提出另啟合作，但基於理念不合所以並未成行；同時也解釋澎恰恰的直播，是在這些事情之後，由友人阿吉仔推薦才開始思考直播如何運作，同時也獲阿吉仔邀約在演唱會中演出，完全與王先生無關，「直播也開始不久，海撈之說更是誤導，許多朋友願相助，本公司都感謝，但也不希望無限上綱，本公司對幾位與澎恰恰合作的友人完全知情，所有溝通、接洽的管道皆由本公司負責。」

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該影視大亨另指稱澎恰恰想靠鐵獅玉玲瓏到中國發展，但許效舜助理卻獅子大開口，導致合作卡關，甚至披露許效舜明明只借給澎恰恰1萬，卻在外放話自己是澎恰恰的債權人，讓澎恰恰心生不滿。對此，許效舜經紀人回應，許效舜從未說澎恰恰欠他錢，強調「師徒情生變」的說法是子虛烏有，兩人仍保持合作、並無心結。許效舜心情也未受影響，經紀人表示：「我們一直都很好，在外景錄影中。」

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