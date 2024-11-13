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吳姍儒產後正式復工 吳宗憲隨時交棒歐弟

吳姍儒產後正式復工 吳宗憲隨時交棒歐弟吳姍儒（左）產後全面復工，合體爸爸吳宗憲回歸攝影棚。
（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳姍儒日前順利產下二寶，坐月子途中還主持金鐘獎，昨正式復工，合體爸爸吳宗憲出席《小明星大跟班》記者會，氣色看起來相當不錯，對於開工就能待在爸爸身邊感到特別安心。

吳姍儒坦言住月子中心時，一度因準備金鐘獎備感壓力，結束後就鬆了一口氣，這次正式復工有爸爸相伴，讓她感到很安心，「還好開工是跟著爸爸，沒有那麼大的壓力，跟他一起主持，心裡很穩定。」現場工作人員也送上「不能沒有妳」的玫瑰花束，以及雙人寶寶推車歡迎吳姍儒回歸。

看到女兒回到身旁最熟悉的位置，吳宗憲感性說：「真的不能沒有妳，這個節目名稱也是因妳而取，節目有妳在是很棒的！」

談及這段期間的代班主持人歐漢聲，吳姍儒真誠表達感謝，吳宗憲說：「讓歐弟哥跟妳一起主持也不錯，如果他有時間的話，希望他經常回來代班。」至於是否計畫交棒給歐弟，吳宗憲大方表示：「我隨時可以把這位置讓給他，我們有收視率保證。」

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