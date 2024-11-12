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娛樂 最新消息

（隔21年問鼎金馬影后）吳君如談《戀愛》三喜臨門 親點詐騙天才果真有天賦

吳君如（左）在《我談的那場戀愛》中大談網戀，詐騙天才「少年」張天賦是由她推薦給導演。（甲上娛樂提供）吳君如（左）在《我談的那場戀愛》中大談網戀，詐騙天才「少年」張天賦是由她推薦給導演。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吳君如以愛情喜劇片《我談的那場戀愛》再度問鼎金馬影后，近期她忙著當空中飛人參展、宣傳電影，更接連在夏威夷、倫敦獲獎，讓她興奮直呼：「我們贏了10部電影！」感性表示要歸功於遇到好劇本、好電影，今年堪稱是她的「三喜臨門幸運年」。

吳君如顛覆過往搞笑形象展現內斂演技，她表示演員接戲第一件事就是看劇本，「找我演這個角色是一個新嘗試，因為跟我本人性格剛好相反，我不會隱藏情緒，我一來就會爆！」

在片中詐騙吳君如感情的是香港歌壇人氣王張天賦，由吳君如慧眼親點他飾演「少年」一角，吳君如大讚他唱歌有感染力，那麼一定也演得好，果然他的表現被導演大讚很有「天賦」。

張天賦更拋開偶包素顏上陣，「角色比較頹廢、不會打扮，幸好中間出現轉折讓我成功騙到錢，就變得比較帥了。」電影在11月29日全台上映。

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