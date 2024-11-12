吳克群把台東穿在身上 嗨唱捐百萬酬勞

吳克群捐出唱酬幫助台東弱勢團體。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小豬」羅志祥還有Energy等歌手，前晚在台東海濱公園國際地標進行第二天的「嗨！出發吧來台東」演唱會，共同為振興東部旅遊賣力演出。吳克群特別穿上寫有「台東」的背心，還把7位數唱酬捐出，幫助台東弱勢團體。

林宥嘉忙完日本演唱會，特別到台東獻唱。（台東縣政府提供）

小豬原本活動前一天還在香港參加公益演唱會，特別改機票搭最後一班飛機回台灣，前天一早再轉飛台東，24小時內趕場演出，他表示，「只希望能為振興台東觀光盡一份心力！」

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羅志祥希望為振興台東觀光盡心力。（台東縣政府提供）

林宥嘉才剛結束日本專場演出，前晚擔任開場歌手，獻唱《自然醒》、《兜圈》等歌曲，談到：「期望能藉由這個活動，讓更多朋友來到台東觀光！」唱《說謊》時全場出現大合唱，他透露回飯店等電梯時，有個國小女生誤把他認成畢書盡。

Energy一抵達台東就受到民眾熱情歡迎，壓軸演出時獻唱《星期五晚上》，團員率領8位舞者與台下歌迷一起熱跳16蹲，氣氛嗨翻。

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