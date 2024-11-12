晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳克群把台東穿在身上 嗨唱捐百萬酬勞

吳克群捐出唱酬幫助台東弱勢團體。（台東縣政府提供）吳克群捐出唱酬幫助台東弱勢團體。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小豬」羅志祥還有Energy等歌手，前晚在台東海濱公園國際地標進行第二天的「嗨！出發吧來台東」演唱會，共同為振興東部旅遊賣力演出。吳克群特別穿上寫有「台東」的背心，還把7位數唱酬捐出，幫助台東弱勢團體。

林宥嘉忙完日本演唱會，特別到台東獻唱。（台東縣政府提供）林宥嘉忙完日本演唱會，特別到台東獻唱。（台東縣政府提供）

小豬原本活動前一天還在香港參加公益演唱會，特別改機票搭最後一班飛機回台灣，前天一早再轉飛台東，24小時內趕場演出，他表示，「只希望能為振興台東觀光盡一份心力！」

羅志祥希望為振興台東觀光盡心力。（台東縣政府提供）羅志祥希望為振興台東觀光盡心力。（台東縣政府提供）

林宥嘉才剛結束日本專場演出，前晚擔任開場歌手，獻唱《自然醒》、《兜圈》等歌曲，談到：「期望能藉由這個活動，讓更多朋友來到台東觀光！」唱《說謊》時全場出現大合唱，他透露回飯店等電梯時，有個國小女生誤把他認成畢書盡。

Energy一抵達台東就受到民眾熱情歡迎，壓軸演出時獻唱《星期五晚上》，團員率領8位舞者與台下歌迷一起熱跳16蹲，氣氛嗨翻。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中