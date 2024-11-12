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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）梁文音忘我唱情歌 療癒最深的傷

梁文音曾經以為嫁到牧師家庭，又可以繼續唱歌，就是理想生活，沒想到人生並不盡如人意。（記者陳奕全攝）梁文音曾經以為嫁到牧師家庭，又可以繼續唱歌，就是理想生活，沒想到人生並不盡如人意。（記者陳奕全攝）

文／胡如虹 

每一個心中都有一首情歌，而且可能不只一首，是好幾首。隨著不同的時空，心裡的那一首情歌也不斷在轉變，所以這世界永遠少一首好的情歌，需要很會唱情歌的歌手。

★唱情歌很好聽 不再只有甜美

那一天梁文音來上我的網路節目《如虹音樂會》，問她：「為什麼唱情歌？」她毫不猶豫的回答我：「因為我唱情歌很好聽！」嘴角滿溢著自信，全身散發著光芒。

唱情歌很好聽的梁文音，這次出的專輯就叫《情歌比情人還懂》，對於曾經為愛而結婚，又被愛情背叛而離婚的她來說，自然對愛情有深刻的體悟，唱起《情歌比情人還懂》更具說服力。

走過離婚的傷痛，梁文音的歌聲變了，不再只有甜美，還多了些煙火氣，七情六慾都在她的歌聲裡。愛也罷，恨也罷，痛過了，不過都是人生的過程，都化成了養分。

梁文音離婚後愛上運動，變得更自信、更美麗。（記者陳奕全攝）梁文音離婚後愛上運動，變得更自信、更美麗。（記者陳奕全攝）

★家人挺放心離婚 恢單後放鬆唱歌

「唱歌的時候是我最真實的樣子，連我都欺騙不了自己。」 梁文音承認自己確實變了，因為經歷過的事情，也因為年紀增長了，自然而然有所改變，以前唱歌總想著別人聽了覺得怎麼樣？會為聽的人著想，現在變得很放鬆，自己覺得怎麼樣就怎麼唱。

改變兩個字說的輕巧，但在許多改變的過程中，其實充滿了掙扎，需要很大的勇氣。

曾經被封為「幸福歌姬」的梁文音，決定走出婚姻時，也曾經害怕擔憂過，她不但問公司：「如果我的感情失敗，這樣有算欺騙我的聽眾嗎？」還專程回去找當牧師的二伯父溝通，她可不可以做離婚的決定？「二伯就跟爸爸一樣，連一句信仰都沒有提，把我當女兒一樣關心，只關心我快不快樂，要我放心去做，說『我們會保護妳』。」讓她聽完後忍不住大哭，覺得這就是家人，沒有道德的綁架。

梁文音現在想專心當一位唱情歌的歌手。（記者陳奕全攝）梁文音現在想專心當一位唱情歌的歌手。（記者陳奕全攝）

★清醒了完整自己 讓挫折變成養分

因為唱情歌，梁文音不時會觸碰情感的傷口，難免隱隱作痛；不過也因為唱情歌，她受傷的心被一首一首的情歌給療癒了，才懂得原來情歌可以如此療癒、安慰人心，更珍惜唱情歌的機會，變得更自信、更快樂。

「現在回頭看自己，覺得有一種清醒的感覺。我們魯凱族是父系，看著奶奶、姑姑們怎麼樣去服侍丈夫，會跟著受影響；以前結婚時比較沒有自己，都是以他的家人為主，把我的家人擺後面，單方面的犧牲跟朋友在一起的時間，現在花更多時間在家人跟朋友身上，完整我自己的部分。」梁文音說她才剛從屏東看姊姊、弟弟回來，9月去了一趟歐洲旅行，10月還開了第一場個人演唱會，覺得現在是她人生很美好的狀態。

愛情、婚姻絕對不是女人的全部，失戀、離婚讓人生又充滿了新希望，我們都應該抱持著祝福的心態看待情感上的挫折，就像現在的梁文音，把情感的挫折視為人生的階段過程，當成唱情歌的養分，更清楚自己要的是什麼。

梁文音說《對坐》就是她現在對愛情的看法，想要追求她的人可以去聽聽這首歌，她輕輕哼唱起歌「你和我喜歡看陽台的日落／月光下手牽著手夜裡走走／在彼此脆弱的時候／窩在家裡喝一點紅酒」；然後忍不住露出招牌的甜美笑容補充道︰「這首歌有一點不對，就是紅酒不會只喝一點。」

我喜歡現在的梁文音，唱情歌很好聽的梁文音。

胡如虹（右）和她的藝人朋友梁文音。（記者陳奕全攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友梁文音。（記者陳奕全攝）

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