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鍾欣凌自封五月天師妹 林哲熹陪老少女日本泡湯

鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文主持的《老少女奇遇記2》赴日拍攝，過程趣事橫生。（記者王文麟攝）鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文主持的《老少女奇遇記2》赴日拍攝，過程趣事橫生。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》第二季將於11月17日開播，昨3位主持人出席開播記者會，此次與她們合作主題曲《你在哪裡》的麋先生、宇宙人還特別到場支持，鍾欣凌打趣說，現在她們也算是「五月天師妹」，隨即遭楊貴媚吐槽：「蛤，妳敢這樣說哦！」

《老少女奇遇記2》主題曲由麋先生、宇宙人攜手改編原曲、擔任製作人，並由3位主持人演唱《你在哪裡》姐姐版，楊貴媚坦言錄歌時常跟不上節奏，都要靠糜先生他們指揮，「謝謝相信音樂，讓音樂跟節目做交流。」鍾欣凌隨即搞笑表示現在老少女也算是五月天師妹，被問到3人團名，她腦洞大開說：「叫六月雪好了，或是七月鬼！」引爆現場笑聲。

節目組這次赴日拍攝，拜訪多位在日本的台灣人，製作單位更找來張軒睿、林哲熹、風田及禾浩辰等多位「鮮肉嘉賓」，老少女們直呼林哲熹是最犧牲的一位，要跟她們一起泡湯，鍾欣凌說，那天的溫泉是男女混浴，當時主持人們僅圍著小毛巾，「我們還在討論媚姊的蜜桃臀，他（林哲熹）剛好走進來，不知道他有沒有看到。」嚴藝文在旁加碼爆料：「媚姊就是在高知牽軒睿的手、熊本露屁股給哲熹看！」

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