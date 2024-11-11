（韓流襲台）東海喊寶貝銀赫找老婆 B1A4跳16蹲腿軟 孔燦狠「腳」色

燦多（左）、CNU（右）都沒做完16蹲，只有體力最好的老么孔燦堅持蹲完，獲得全場粉絲掌聲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠、鍾志均／台北-桃園報導〕韓團Super Junior-D&E、B1A4昨分別在林口體育館、台大體育館演出，銀赫首日跳到褲子破洞，昨他換上彈性十足的褲子，當場示範迴旋踢，證明完全不會再出事。B1A4則是帶來16蹲，不過只有孔燦堅持跳完，燦多、CNU倒下投降，有粉絲大喊「再一次」，快逼瘋台上3人。

銀赫（右）、東海在台開唱第二天，使出渾身解數撩粉。（藝尚提供）

★D&E加強版撩妹超嗨

第二天開唱，銀赫和東海使出加強版撩妹模式，東海用中文大喊︰「親愛的寶貝們，我是誰呀？」自招9點就睡了，又說︰「你們沒睡覺嗎？我嚇壞了。」銀赫掛保證不會再出舞台意外，還用台語說打給厚（大家好），「我是你們的老公銀赫，老婆在哪？」炒熱氣氛。

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當唱完《Califonia Love》後，粉絲拿出手幅應援「希望歐巴能再性感一點」，卻被兩人笑說看不太懂，接著銀赫認真講解新專輯概念，原本浪漫比喻粉絲是「星星」，歌迷卻反應冷淡，讓銀赫自討沒趣說：「看來你們沒有很有興趣。」換來歌迷笑聲。

兩人除了唱好唱滿23首歌造福歌迷，賣力跳舞讓兩人都汗水淋漓，東海趁機拉銀赫衣服後面的拉鍊，試圖露出他的健壯背肌，銀赫則回脫東海外套，讓東海胸肌若隱若現，令粉絲們心滿意足。

孔燦（左起）、燦多、CNU帶來多首經典歌曲，掀起回憶殺。（記者王文麟攝）

★B1A4把演唱會變KTV

B1A4暌違7年來台開專場演出，昨天以3首神曲《Beautiful Target》、《What’s Happening》、《Rewind》開場，立刻掀起全場驚人尖叫聲。

除了帶來多首代表歌曲，一如前天受訪所說，他們準備許多流行的舞蹈挑戰，包括《APT.》、《Whiplash》等等，甚至在跳完Energy的16蹲之後，被迫起身跳起三振舞，只有老么孔燦從頭跳到尾，被大讚太厲害，而體力最差的燦多則說︰「擦汗比不過流汗的速度。」

在演出下半場，B1A4把現場變成KTV，拿起遙控器點歌，燦多不但演唱《藉著醉意》的中文版，孔燦稱這次出差到台灣，那要點「831」號的歌曲，果然真的獻唱八三夭為《想見你》演唱的主題曲，讓全場觀眾聽得如癡如醉。

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