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季芹揪子女考前出遊遭嗆 林政勳入圍金馬難以置信

季芹（左起）、陳姸霏、邱以太昨分享《夜校女生》拍攝趣事。（記者潘少棠攝）季芹（左起）、陳姸霏、邱以太昨分享《夜校女生》拍攝趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬影展如火如荼進行，季芹在電影《夜校女生》中飾演望女成鳳的單親媽媽，戲裡對女兒嚴格，戲外的她則是位開明母親，不但常揪兒女喝手搖飲，甚至邀孩子考前出去玩，遭小孩回嗆：「妳覺得我現在適合嗎？」

季芹和王仁甫育有一雙兒女，季芹爆料王仁甫雖然嘴上說一視同仁，但特別疼愛女兒，還會對女兒下禁愛令，要她20歲才准交男友，季芹跟老公想法不同，她怕拖太久，擔心女兒反而沒人追。

在《夜校女生》片中，陳姸霏喜歡邱以太，現實中心儀的學長類型偏好白淨高䠷運動健將，邱以太則自爆人生第一個女友就是用「臉書」追來的，當時在學校就對她很有好感，之後鼓起勇氣按了好友邀請，促成這段緣分。

《優雅的相遇》昨在金馬首映，林政勳以此片入圍最佳新演員，開心20幾年來的努力終於被看到。（記者潘少棠攝）《優雅的相遇》昨在金馬首映，林政勳以此片入圍最佳新演員，開心20幾年來的努力終於被看到。（記者潘少棠攝）

張作驥執導的電影《優雅的相遇》昨也在金馬首映，演員林政勳入圍最佳新演員，笑說至今仍不敢相信，爸爸在得知他入圍後裝作只關心颱風假，私下卻到處與朋友炫耀，讓林政勳十分感動。

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