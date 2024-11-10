孫盛希開唱性感熱舞 林宥嘉驚喜助陣

金曲歌后孫盛在北流舉辦演唱會。（滾石提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后孫盛希昨晚在北流開唱，包括U:NUS的高有翔、Karencici及關詩敏等嘉賓力挺，《星光》學長林宥嘉壓軸登場，給足歌迷驚喜。

孫盛希（左二）演唱會尺度解放，大跳性感熱舞。（滾石提供）

開場孫盛希選唱《Unwind》，接著帶來《Bullet》、《INFP》、《潛伏期》等歌曲，帶著歌迷走進她創作及演唱時的心理狀態。

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孫盛希（右）與壓軸嘉賓林宥嘉合唱。

（記者陽昕翰攝）

孫盛希尺度大解放，穿上黑色內衣大跳性感熱舞，她與好友關詩敏合體女團「關希」，除了挑戰經典的紅磨坊，還有翻唱韓國女團LE SSERAFIM、BLACKPINK的嗨歌。

孫盛希表示要特別感謝關詩敏，「小關跟我練了好多天的舞，還要記很多細節與很緊湊的軍舞。」兩人更為了錄唱合聲到半夜。

孫盛希與壓軸的林宥嘉合唱了《跟你住》、《想自由》，提到偶像林宥嘉，透露有次為了跟學長合照，活動後改了高鐵票延後回台北，沒想到林宥嘉幾天後就宣布結婚消息，讓她開玩笑喊「心碎了」。

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