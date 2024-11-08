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娛樂 最新消息

陳華認愛圈外人 林宥嘉代友相挺 嚴爵愛徒自認脾氣火爆 揪弟弟上演大和解

陳華（右）舉辦發片記者會，前輩林宥嘉現身站台。（記者陳奕全攝）陳華（右）舉辦發片記者會，前輩林宥嘉現身站台。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手陳華昨舉辦發片記者會，前輩林宥嘉現身站台，透露很欣賞她的音樂；而個性率直的陳華出道時放話追求者「從台北排到墾丁」，如今身邊真的有了對象「T先生」，受訪霸氣認愛。

陳華推出新專輯《在極度愛你的日子裡》，新歌《這麼多年》、《左邊的人》都在音樂串流平台奪下好成績，林宥嘉也透露很喜歡《左邊的人》。

林宥嘉與陳華的老闆嚴爵是麻吉，看著陳華在歌壇發光發熱，林宥嘉直呼，有種朋友的「孩子」長大的感覺，「某種程度上，我也是代替老友來給他『女兒』祝福。」

陳華的新專輯名稱聽來浪漫，感情甜蜜的她，首度認愛圈外男友「T先生」，坦言穩定交往中，更談到：「他也很能夠體諒，因為見面的時間比較少。」而男友有聽過她的新專輯，對方一直都在身邊。

性格豪爽的陳華自曝脾氣火爆，她說：「我的歌迷都知道我脾氣不好」，尤其對最親近的媽媽、弟弟很不好意思，她在記者會受訪時，特別找來親弟同框「一笑泯恩仇」，姊弟倆互相爆料效果十足。

而陳華唱紅了《想和你看五月的晚霞》，這首歌是Spotify 2023的年度冠軍，她卻稱唱到快膩了，打趣：「我身邊的朋友們，都聽到快要發瘋。」

儘管如此，這首歌也成了她在歌壇努力打拚的動力，陳華表示，「我要繼續努力，避免我10年後還要繼續唱這首歌。」

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