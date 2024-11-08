阿本演日本BL劇 激動暖收大叔的愛

阿本演出日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》。（mov提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕阿本參演日本BL劇《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》，小S看到他和日本千萬流量男星KARUMA 對戲情節，在社群標記阿本直呼：「真希望你的角色是我來演。」

令阿本激動不已的是，《霸道黑幫與膽小社畜-超越國界的愛-》的拍攝場景之一，正是經典BL劇《大叔的愛》的辦公室場景。作為《大叔的愛》的忠實粉絲，阿本難掩激動，直呼：「就像夢想成真！滿足了我對日本影視的熱愛。」他形容：「這次跨海參與拍攝更像是內心的抒發，也重新拾起對表演的熱情。」

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阿本坦言，過去因為忙於幕後工作，錯失了數次參演BL劇的機會，但這次不僅能到日本拍戲，還能挑戰自己喜愛的BL劇，他直呼：「已經覺得很幸福了！」尤其是當他發現拍攝場地正是《大叔的愛》的場景時，忍不住展現激動心情，摸了椅子和桌子，感覺像是接收了「大叔的愛」的能量，他感動地說，這次的演出讓他體驗到了一場純粹而深刻的愛情，「是一個無需在意性別議題的愛情世界。」

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