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《12月接棒會台粉》黃寅燁加碼面對面簽名 庭沼珉許願香菜吃個夠

黃寅燁見面會主視覺，露出深情眼神讓粉絲神魂顛倒。（Dream High Entertainment提供）黃寅燁見面會主視覺，露出深情眼神讓粉絲神魂顛倒。（Dream High Entertainment提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國男神黃寅燁與浪漫喜劇女王庭沼珉宣布分別於12月14、15日首度來台舉辦台北粉絲見面會，一前一後接連兩天寵粉，兩人特別為台灣粉絲準備獨享的驚喜福利，在2024歲末提前共度溫馨耶誕。

黃寅燁對於首度來台相當興奮，對粉絲推薦的雞排、珍珠奶茶、小籠包等各種台灣小吃都很想嘗試，更為了第一次與台灣粉絲相見，特別準備面對面近距離的親筆簽名互動活動，相當令人期待。

庭沼珉首度來台舉辦粉絲見面會，親曝是個香菜控。（翻攝自IG）庭沼珉首度來台舉辦粉絲見面會，親曝是個香菜控。（翻攝自IG）

庭沼珉則自曝美食癖好，最愛煎蛋與水煮蛋，喜歡在睡前吃巧克力餅乾，自招是個「香菜」控，喜愛在食物中加上香菜，聽聞台灣有許多小吃也會加上香菜後十分感興趣，首度來台灣舉辦粉絲見面會，喊話一定要好好向粉絲打聽道地特色美食。兩場見面會門票將於11月16日起於拓元售票系統正式開賣。

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