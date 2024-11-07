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娛樂 最新消息

徐若瑄挺過抗癌報平安 重練發聲站回舞台

徐若瑄昨天向粉絲報平安，並分享抗抗癌心路歷程。（翻攝自IG）徐若瑄昨天向粉絲報平安，並分享抗抗癌心路歷程。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐若瑄近日忙著宣傳電影《乒乓男孩》，沒想到辛苦工作背後，卻藏著抗癌的壓力，今年初她經健康檢查發現罹患甲狀腺癌，據悉她一度無法接受，「怎麼會是我？」但隨即積極面對，進行手術治療，昨天她在社群分享：「我現在很好喔！」並喊話：「我哪有那麼容易被打敗。」

徐若瑄年初發覺罹患甲狀腺癌，手術治療後展現「鋼鐵V」的精神敬業工作。（索尼提供）徐若瑄年初發覺罹患甲狀腺癌，手術治療後展現「鋼鐵V」的精神敬業工作。（索尼提供）

徐若瑄去年12月宣告離婚，沒隔多久健康也出了問題，無疑是雙重的打擊，不過有「鋼鐵V」稱號的她，自然不會輕易被病魔打敗，立刻就醫處理，她昨天也提到罹癌的心路歷程，「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡」，無奈有家族遺傳的基因，幸好全家有固定健檢的習慣，得以提早發現並治療。

她直呼：「我覺得自己很幸運。」透露手術後2、3個月內不適合演出，因為手術的位置在喉嚨裡，很努力做喉嚨復健，勤按摩、物理治療，讓它早點不麻，一心只想早點好好唱歌給大家聽。

傷口癒合之後，她開始上歌唱課，「因為喉內肌群的有些位置改變，花了一些時間，把每一首歌，一首一首的重新找到新的發聲位置。」 之後她順利完成了澳門的演出、在東京和米希亞為花蓮震災獻唱、小野麗莎的高雄演唱會等，絲毫沒有讓外界察覺身體遇到大關卡。

她昨天報平安之餘，也分享近照，寫道：「你們看這張照片，新竹的風好大，生活有風有雨。」鼓勵大家就算逆風、路顛簸，仍要繼續前進，她現在也正如火如荼的做電影宣傳，感謝粉絲接住她。

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