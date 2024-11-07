莫子儀珍視民主自由 自豪身為台灣演員

莫子儀不愁公開表態沒戲拍，以身為台灣演員自豪。（表演工作坊提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金馬影帝莫子儀昨出席舞台劇《如夢之夢》記者會，他扛負要角在長達8小時的演出中，場景橫跨臺北、巴黎、諾曼第、上海，從1930年演到2000年，令他直呼：「這齣戲非常複雜，跨越很多不同的時空，包括自己的生命狀態，在詮釋角色上也會不一樣。」

舞台劇《如夢之夢》相隔2年回歸，李辰翔（左起）、張靜之、蕭艾、導演賴聲川、莫子儀、張本渝、樊光耀、崔台鎬現身暢談參與心得。（表演工作坊提供）

今年適逢「表演工作坊」成立40週年；《如夢之夢》演出25週年，導演賴聲川有些不敢置信地說：「時至今日還在演，我是運氣很好的創作者，有生之年還有人繼續看我的作品，我很幸運也很珍惜。」

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去年獲金馬男配角獎的陳慕義哀愁沒戲拍，開酸本屆金馬沒找他頒獎；莫子儀曾喊聲「我們的國家」護民主，被問到公開表態是否造成戲約縮減？他笑言自己作品不多，有劇本上門一直很珍惜，「我覺得在台灣最珍貴的就是我們擁有的言論自由，以及我們擁有的民主。」

莫子儀認為在特別的環境下，更能去聆聽包容不同意見及想法，「我是一個出生在台灣的演員，我以這樣的身分為榮。」他也理解作為演員有不同的選擇及考量，「那是每個演員自己的取捨，每個演員他想要走的道路，以及他想要選擇的方式，我覺得沒有其他人可以批評及左右。」

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