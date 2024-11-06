《讓我們藝起讀書吧》黃若熙崇學習尚女王香奈兒 靠自己創造滿足

黃若熙來自馬來西亞，為了新單曲再次來台灣宣傳。（記者王文麟攝）

從如果你生來沒有翅膀 找到打拚力量

記者陽昕翰／專訪

馬來西亞正妹歌手黃若熙熱愛閱讀，她推薦時尚女王可可·香奈兒的傳記《如果你生來沒有翅膀》，對於偶像的傳奇一生，有感說：「想要成為自己的女王，無論處於什麼階段，這本書都會激勵著我，以全新的姿態面對生活。」更讓她有力量在演藝圈打拚。

黃若熙提到，香奈兒並非是富裕人家出身，歷經家庭變故被送到孤兒院生活，之後在服裝店當裁縫師，努力創立了時尚品牌，開啟了傳奇人生。

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從小就征戰歌唱賽 靠獎金補貼家用

見到香奈兒奮鬥的人生歷程，黃若熙也想起了她的演藝之路，她從小就征戰各大歌唱比賽，靠著比賽的獎金貼補家用，年紀輕輕卻開始扛起家計，必須要照顧家人。

黃若熙透露，因為母親失明、父親中風等原因，她十幾歲就開始駐唱生活，被迫暫停學業，曾經羨慕同齡的朋友，受訪談到：「我很早就出社會，很羨慕同齡的朋友，能夠過著單純的學生生活。」坦言內心仍有缺憾。

善用唱歌天賦 立下人生目標

所幸黃若熙靠著歌唱，很早就立下人生目標，她說：「很多人會怨天尤人，覺得自己不幸運，看了這本書之後，想到如果我生來沒有翅膀，我可以靠自己安裝，就算靠著自己的力量也能夠翱翔。」認為會唱歌就是她最大的天賦。

儘管黃若熙還沒在歌壇大紅大紫，這些年嘗試多方發展，除了歌唱、主持，也接下許多戲劇拍攝，去年更靠著主演的電影《英雄回家》獲得了國際獎項的肯定，讓她非常欣喜。

黃若熙在閱讀時習慣做筆記，對於《如果你生來沒有翅膀》書中的金句感到印象深刻，特別寫下「不依賴任何人，自己創造滿足和幸福的生活」、「活出自己的精彩，超越性別和年齡的限制」，當成了自己的座右銘。

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