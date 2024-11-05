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娛樂 最新消息

劉德華最後一夜 淚謝粉絲奉陪到底

前晚最終場，華仔唱到《奉陪到底》時淚灑舞台。（台灣映藝、超級圓頂提供）前晚最終場，華仔唱到《奉陪到底》時淚灑舞台。（台灣映藝、超級圓頂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕闊別11年，「華仔」劉德華「今天⋯is the Day」演唱會圓滿落幕，他挺過颱風，3天完成4場演出，最後一夜他的情緒飽滿，開場便問歌迷「會想我嗎？」提到也許「後年再來」，接近尾聲更哽咽地說：「經過了11年，謝謝你們陪伴了我到今天，接下來這首歌就代表了我跟你們《奉陪到底》」淚謝台下粉絲。

華仔很寵台灣粉絲，以不同的點歌訴說自己的心聲。（台灣映藝、超級圓頂提供）華仔很寵台灣粉絲，以不同的點歌訴說自己的心聲。（台灣映藝、超級圓頂提供）

前晚在正式節目最後一首歌《17歲》前，華仔就說了4次「我愛你們」，進入安可唱到《奉陪到底》時，華仔開始哽咽，歌曲結束他用衣袖抹抹臉上的淚：「我踏入這圈子30年的時候講了一句話，我當了30年的偶像太簡單了，只要你們愛我就好；現在40年了，你們還是跟當年一樣的愛著我，我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們因為我會變得更好。」

這趟來台開唱，華仔的妻子朱麗蒨、女兒劉向蕙相隨力挺，悄悄坐在搖滾區第一排，為他加油打氣，從開場的《今天》到最後一首歌《真永遠》，加上話家常，每場演出都將近3小時，但華仔始終元氣滿滿、嗓音也維持在絕佳狀態，沒有絲毫疲態。

演唱會唱足30首歌，8成以上是觀眾耳熟能詳的國語歌曲；除了為台灣粉絲唱《世界第一等》，每一場的點歌都安排不同曲目，從《我和我追逐的夢》、《心肝寶貝》到最後的《奉陪到底》，都是他的心聲，寵粉的他更說：「我希望跟你們一起許個願，希望以後我們一起平平安安、開開心心，你們要我幸福，我把我的幸福給你們。」

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