晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）翁倩玉愛笑凍齡 讓時光倒流75歲開個唱

（胡如虹和她的藝人朋友們）翁倩玉愛笑凍齡 讓時光倒流75歲開個唱翁倩玉很感謝歌迷超過半個世紀對她的喜愛。（記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

最近台灣的演唱會市場很熱絡，不只年輕人可以追星，資深歌迷也可以看劉德華、郭富城、民歌五十、翁倩玉演唱會，在演唱會上走進時光隧道，重溫往日時光的美好。

★出道逾半世紀  「毋知影出了幾張專輯

旅居日本的翁倩玉前陣子專程回台宣布明年2月15、16日將在台北舉辦兩場演唱會，她還特別為了《2025 Thank You for Your Smile》演唱會錄了一首新歌《Thank You for Your Smile》送給歌迷。

15年沒有在台灣辦個人演唱會，翁倩玉和歌迷一樣悸動，她笑著說有歌迷捧著她發過的所有日文、華語單曲、專輯上節目，擺滿了前後兩個桌子，光是日文單文就有49張，專輯20幾張，很多歌連她自己都忘了怎麼唱。

問她記不記得出過幾張專輯？她用台語回答我：「毋知影ㄋㄟ」然後便很自然的笑出聲，氣質優雅的她，頓時變成了可愛女人，印證了75歲的她常說的凍齡秘訣就是多笑，讓嘴角往上揚，心情愉快，人看起來就會青春。

翁倩玉說人要常微笑，不開心就看看外面，總比低頭哭好。（記者胡舜翔攝）翁倩玉說人要常微笑，不開心就看看外面，總比低頭哭好。（記者胡舜翔攝）

★謝爸爸當推手 為她創作無數代表作

翁倩玉難得回台開演唱會，歌迷已經開始在熱情點歌了，她在1969年推出的第一首歌《珊瑚戀》在歌迷的點歌單中反應熱烈，當年這首歌是楊麗花主演的台語電影主題曲，對於影歌迷來說，《珊瑚戀》有太多美好的回憶，對翁倩玉而言也一樣意義非凡。

「《珊瑚戀》是我爸爸幫我寫的第一首歌，我爸爸幫我寫了很多歌，還有《祈禱》、《溫情滿人間》，我很感謝他。」翁倩玉的爸爸翁炳榮是她歌唱之路的重要推手，她特別感謝爸爸幫她寫的《祈禱》，成為她的代表作，不管什麼場合都適用。

她也很感謝媽媽在她1986年生完一場大病，休息了一年後，建議她回故鄉台灣發專輯，因為歌唱可以讓她抒發情感，接收歌迷的愛，注入滿滿的能量，才有了日劇《阿信》的主題曲《永遠相信》這首歌。

★傳承阿嬤味道 做叫化雞自豪「足好呷 」

踏入演藝圈超過半個世紀，翁倩玉除唱歌、演戲、畫版畫、演講，這幾年也與時俱進，當起了YouTuber開了「Judy’s World」頻道，她說因為疫情期間所有的活動都暫停了，歌迷很想看她，她才當起YouTuber。

翁倩玉私底下喜歡人家叫她的英文名字「Judy」，開的頻道就叫「Judy’s World」，她在影片中抱著愛犬帶大家

翁倩玉為了明年2月的演唱會還特別錄製了一首新歌《Thank You for Your Smile》送給歌迷。（記者胡舜翔攝）翁倩玉為了明年2月的演唱會還特別錄製了一首新歌《Thank You for Your Smile》送給歌迷。（記者胡舜翔攝）

進入她的日常生活，從逛街購物、化妝保養、做菜、練氣功到唱歌，讓人完全進入她的世界。

她做菜架式十足，自豪的說她的廚藝是阿嬤教的，是真的會做菜。她喜歡熱炒，兩分鐘就可以做好一道菜，最拿手的料理是Judy叫化雞，「就是烤雞，雞肚子裡面還要塞爆香炒過的糯米，烤的時候隔20分鐘就要用刷子刷一次皮，這樣烤出來的雞才會皮脆肉嫩。每年過年工作人員都會問我有沒有做叫化雞，來吃的時候還會問可不可以打包回去。」

翁倩玉描述拿手料理叫化雞的做法時，還忍不住用台語自誇︰「足好呷！」讓人好像也聞到了烤雞香，眼睛一亮，嘴角跟著她一起上揚露出微笑。

★明年獻五聲道 浴室練唱全力備戰

愛笑的翁倩玉說她這次回日本要全力為演唱會做準備，因為她要唱國、台、日、英、西班牙等5種語言的歌，所以要認真背歌詞，她已想好要在房間跟浴室的牆壁貼滿歌詞，還在浴室的洗手台旁邊放了一台小小的Keyboard（鍵盤）跟speaker（揚聲器），手機的音樂一放，就可以練唱了。

聽翁倩玉分享她在浴室練唱的細節，感覺好像在開一場很親密的小型演唱會，我彷彿聽到她帶著日本腔的獨特嗓音輕輕的流瀉出來……。

胡如虹（右）和她的藝人朋友翁倩玉。（記者胡舜翔攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友翁倩玉。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中