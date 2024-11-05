（胡如虹和她的藝人朋友們）翁倩玉愛笑凍齡 讓時光倒流75歲開個唱

翁倩玉很感謝歌迷超過半個世紀對她的喜愛。（記者胡舜翔攝）



文／胡如虹

最近台灣的演唱會市場很熱絡，不只年輕人可以追星，資深歌迷也可以看劉德華、郭富城、民歌五十、翁倩玉演唱會，在演唱會上走進時光隧道，重溫往日時光的美好。

★出道逾半世紀 「毋知影」出了幾張專輯

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旅居日本的翁倩玉前陣子專程回台宣布明年2月15、16日將在台北舉辦兩場演唱會，她還特別為了《2025 Thank You for Your Smile》演唱會錄了一首新歌《Thank You for Your Smile》送給歌迷。

15年沒有在台灣辦個人演唱會，翁倩玉和歌迷一樣悸動，她笑著說有歌迷捧著她發過的所有日文、華語單曲、專輯上節目，擺滿了前後兩個桌子，光是日文單文就有49張，專輯20幾張，很多歌連她自己都忘了怎麼唱。

問她記不記得出過幾張專輯？她用台語回答我：「毋知影ㄋㄟ」然後便很自然的笑出聲，氣質優雅的她，頓時變成了可愛女人，印證了75歲的她常說的凍齡秘訣就是多笑，讓嘴角往上揚，心情愉快，人看起來就會青春。

翁倩玉說人要常微笑，不開心就看看外面，總比低頭哭好。（記者胡舜翔攝）

★謝爸爸當推手 為她創作無數代表作

翁倩玉難得回台開演唱會，歌迷已經開始在熱情點歌了，她在1969年推出的第一首歌《珊瑚戀》在歌迷的點歌單中反應熱烈，當年這首歌是楊麗花主演的台語電影主題曲，對於影歌迷來說，《珊瑚戀》有太多美好的回憶，對翁倩玉而言也一樣意義非凡。

「《珊瑚戀》是我爸爸幫我寫的第一首歌，我爸爸幫我寫了很多歌，還有《祈禱》、《溫情滿人間》，我很感謝他。」翁倩玉的爸爸翁炳榮是她歌唱之路的重要推手，她特別感謝爸爸幫她寫的《祈禱》，成為她的代表作，不管什麼場合都適用。

她也很感謝媽媽在她1986年生完一場大病，休息了一年後，建議她回故鄉台灣發專輯，因為歌唱可以讓她抒發情感，接收歌迷的愛，注入滿滿的能量，才有了日劇《阿信》的主題曲《永遠相信》這首歌。

★傳承阿嬤味道 做叫化雞自豪「足好呷 」

踏入演藝圈超過半個世紀，翁倩玉除唱歌、演戲、畫版畫、演講，這幾年也與時俱進，當起了YouTuber開了「Judy’s World」頻道，她說因為疫情期間所有的活動都暫停了，歌迷很想看她，她才當起YouTuber。

翁倩玉私底下喜歡人家叫她的英文名字「Judy」，開的頻道就叫「Judy’s World」，她在影片中抱著愛犬帶大家

翁倩玉為了明年2月的演唱會還特別錄製了一首新歌《Thank You for Your Smile》送給歌迷。（記者胡舜翔攝）

進入她的日常生活，從逛街購物、化妝保養、做菜、練氣功到唱歌，讓人完全進入她的世界。

她做菜架式十足，自豪的說她的廚藝是阿嬤教的，是真的會做菜。她喜歡熱炒，兩分鐘就可以做好一道菜，最拿手的料理是Judy叫化雞，「就是烤雞，雞肚子裡面還要塞爆香炒過的糯米，烤的時候隔20分鐘就要用刷子刷一次皮，這樣烤出來的雞才會皮脆肉嫩。每年過年工作人員都會問我有沒有做叫化雞，來吃的時候還會問可不可以打包回去。」

翁倩玉描述拿手料理叫化雞的做法時，還忍不住用台語自誇︰「足好呷！」讓人好像也聞到了烤雞香，眼睛一亮，嘴角跟著她一起上揚露出微笑。

★明年獻五聲道 浴室練唱全力備戰

愛笑的翁倩玉說她這次回日本要全力為演唱會做準備，因為她要唱國、台、日、英、西班牙等5種語言的歌，所以要認真背歌詞，她已想好要在房間跟浴室的牆壁貼滿歌詞，還在浴室的洗手台旁邊放了一台小小的Keyboard（鍵盤）跟speaker（揚聲器），手機的音樂一放，就可以練唱了。

聽翁倩玉分享她在浴室練唱的細節，感覺好像在開一場很親密的小型演唱會，我彷彿聽到她帶著日本腔的獨特嗓音輕輕的流瀉出來……。

胡如虹（右）和她的藝人朋友翁倩玉。（記者胡舜翔攝）

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