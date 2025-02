（胡如虹和她的藝人朋友們）翁倩玉愛笑凍齡 讓時光倒流75歲開個唱

翁倩玉很感謝歌迷超過半個世紀對她的喜愛。(記者胡舜翔攝)



文/胡如虹

最近台灣的演唱會市場很熱絡,不只年輕人可以追星,資深歌迷也可以看劉德華、郭富城、民歌五十、翁倩玉演唱會,在演唱會上走進時光隧道,重溫往日時光的美好。

★出道逾半世紀 「毋知影」出了幾張專輯

請繼續往下閱讀...

旅居日本的翁倩玉前陣子專程回台宣布明年2月15、16日將在台北舉辦兩場演唱會,她還特別為了《2025 Thank You for Your Smile》演唱會錄了一首新歌《Thank You for Your Smile》送給歌迷。

15年沒有在台灣辦個人演唱會,翁倩玉和歌迷一樣悸動,她笑著說有歌迷捧著她發過的所有日文、華語單曲、專輯上節目,擺滿了前後兩個桌子,光是日文單文就有49張,專輯20幾張,很多歌連她自己都忘了怎麼唱。

問她記不記得出過幾張專輯?她用台語回答我:「毋知影ㄋㄟ」然後便很自然的笑出聲,氣質優雅的她,頓時變成了可愛女人,印證了75歲的她常說的凍齡秘訣就是多笑,讓嘴角往上揚,心情愉快,人看起來就會青春。

翁倩玉說人要常微笑,不開心就看看外面,總比低頭哭好。(記者胡舜翔攝)

★謝爸爸當推手 為她創作無數代表作

翁倩玉難得回台開演唱會,歌迷已經開始在熱情點歌了,她在1969年推出的第一首歌《珊瑚戀》在歌迷的點歌單中反應熱烈,當年這首歌是楊麗花主演的台語電影主題曲,對於影歌迷來說,《珊瑚戀》有太多美好的回憶,對翁倩玉而言也一樣意義非凡。

「《珊瑚戀》是我爸爸幫我寫的第一首歌,我爸爸幫我寫了很多歌,還有《祈禱》、《溫情滿人間》,我很感謝他。」翁倩玉的爸爸翁炳榮是她歌唱之路的重要推手,她特別感謝爸爸幫她寫的《祈禱》,成為她的代表作,不管什麼場合都適用。

她也很感謝媽媽在她1986年生完一場大病,休息了一年後,建議她回故鄉台灣發專輯,因為歌唱可以讓她抒發情感,接收歌迷的愛,注入滿滿的能量,才有了日劇《阿信》的主題曲《永遠相信》這首歌。

★傳承阿嬤味道 做叫化雞自豪「足好呷 」

踏入演藝圈超過半個世紀,翁倩玉除唱歌、演戲、畫版畫、演講,這幾年也與時俱進,當起了YouTuber開了「Judy’s World」頻道,她說因為疫情期間所有的活動都暫停了,歌迷很想看她,她才當起YouTuber。

翁倩玉私底下喜歡人家叫她的英文名字「Judy」,開的頻道就叫「Judy’s World」,她在影片中抱著愛犬帶大家

翁倩玉為了明年2月的演唱會還特別錄製了一首新歌《Thank You for Your Smile》送給歌迷。(記者胡舜翔攝)

進入她的日常生活,從逛街購物、化妝保養、做菜、練氣功到唱歌,讓人完全進入她的世界。

她做菜架式十足,自豪的說她的廚藝是阿嬤教的,是真的會做菜。她喜歡熱炒,兩分鐘就可以做好一道菜,最拿手的料理是Judy叫化雞,「就是烤雞,雞肚子裡面還要塞爆香炒過的糯米,烤的時候隔20分鐘就要用刷子刷一次皮,這樣烤出來的雞才會皮脆肉嫩。每年過年工作人員都會問我有沒有做叫化雞,來吃的時候還會問可不可以打包回去。」

翁倩玉描述拿手料理叫化雞的做法時,還忍不住用台語自誇︰「足好呷!」讓人好像也聞到了烤雞香,眼睛一亮,嘴角跟著她一起上揚露出微笑。

★明年獻五聲道 浴室練唱全力備戰

愛笑的翁倩玉說她這次回日本要全力為演唱會做準備,因為她要唱國、台、日、英、西班牙等5種語言的歌,所以要認真背歌詞,她已想好要在房間跟浴室的牆壁貼滿歌詞,還在浴室的洗手台旁邊放了一台小小的Keyboard(鍵盤)跟speaker(揚聲器),手機的音樂一放,就可以練唱了。

聽翁倩玉分享她在浴室練唱的細節,感覺好像在開一場很親密的小型演唱會,我彷彿聽到她帶著日本腔的獨特嗓音輕輕的流瀉出來……。

胡如虹(右)和她的藝人朋友翁倩玉。(記者胡舜翔攝)

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法