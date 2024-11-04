黃少祺見初戀秒失魂 正妻江祖平枕頭伺候

黃少祺（中）在《願望》深陷前女友王樂妍（左）和現任妻子江祖平（右）情感糾葛。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺在三立八點檔《願望》面對初戀女友王樂妍、老婆江祖平左右為難，他笑說有時在片場與王樂妍溝通劇本，指導一些台語說法，江祖平一定會蹭過來酸：「我怎從沒看過你教我！」讓他哭笑不得。

黃少祺表示，跟江祖平拍戲隨時要接招，「因為她花樣太多。」就像之前有一幕他喝醉了，但嘴裡卻頻頻喊著初戀王樂妍的名字，結果這段戲一喊卡拍完，江祖平便搞笑拿枕頭去壓住他的臉，「有時『戲外戲』比劇情還精采。」戲外與雙姝的互動充滿趣味。

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劇中角色「勝強」矛盾周旋在舊愛與妻子之間，黃少祺不覺得「勝強」是戀愛腦，「應該說他忠於自己內心的執著與想法，畢竟這段感情應該是他一生中的初戀與真摯的愛，他才會那麼的在乎，只是命運的捉弄讓他變成了另外一個人生。」他認為感情還是純粹一點好，「現階段我的家庭對我來說是最最重要且珍貴，我珍惜每一天陪小孩、陪太太的日子。」

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